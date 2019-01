La relación entre García Chico y el Caep acaba en los tribunales

La relación entre el entrenador Javier García Chico y el Caep Soria ha acabado en los tribunales después de 14 temporadas de vinculación entre las partes. La Fundación decidía no renovar el contrato del técnico el pasado mes de julio y éste entendía que se trataba de «despido improcedente», por lo que llevaba el caso a juicio al entender que merece algún tipo de indemnización. La demanda la presentaba García Chico en el mes de septiembre y ayer el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ratificaba la sentencia del Social de Soria dándole la razón al Caep. La única vía que tiene ahora García Chico es acudir al Tribunal Supremo.

Desde el Caep Soria, cuyo actual patrono es el Ayuntamiento capitalino, se entendía que la vinculación con García Chico a lo largo de estos años es «por prestación de servicios de principio a fin». El entrenador consideraba que el vínculo es de relación laboral y en su demanda pedía indemnización por despido.

Con la salida de García Chico del organigrama del cuerpo técnico del Caep Soria el pasado mes de julio se quedaba un vacío que ha sido paliado con la figura de Francis Hernández, un entrenador de Pamplona que cada semana se traslada a Soria para supervisar el grupo de pértiga que en los últimos 14 años ha estado trabajando bajo las órdenes de García Chico. Francis Hernández, técnico con título nacional, es el nuevo responsable del sector de pértiga del Caep Soria. Su supervisión desde la distancia requiere la figura de un ayudante y la Fundación tiene en Eloy Guimera a la persona que ahora se encarga del trabajo diario con los pertiguistas. Tanto la velocidad como el salto de longitud que hasta ahora tenían a García Chico al frente pasan a estar dirigidas por Enrique Márquez.

Desde el Caep se estaba la espera de la resolución judicial -la conoció a última hora de la tarde- para pronunciarse sobre el caso y por la mañana no quiso entrar en más detalles respecto a la no continuidad de García Chico.

El técnico barcelonés no tuvo ningún problema en explicar cómo de desarrollaron los acontecimientos desde el pasado verano. «Recuerdo que un día de finales de julio, estando de vacaciones, me llamó David Serrato para comunicarme que no contaban conmigo para la siguiente temporada», comentaba García Chico. El preparador venía renovando su contrato a la finalización de cada temporada y no se esperaba la decisión del Caep de poner punto y final a la relación.

«Creo que después de tantos años juntos merecía explicaciones para saber cómo habían tomado esta decisión», aseguraba García Chico. El técnico destacaba que Serrato no se extendió en la breve comunicación telefónica. Además consideraba que la notificación había sido tardía porque «era finales de julio y no tenía margen para buscar cosas en otros sitios».

El que fuera medallista de bronce en Barcelona en 1992 en la disciplina de pértiga afirmaba que «me han tratado mal después de tantos años de relación. Creo que me merecía otro trato ya que durante estos años hemos puesto entre todos el Caep en funcionamientos». García Chico fue más allá al afirmar que «tengo la sensación de que me han dado una patada en el culo».

A la hora de buscar alguna explicación sobre esta negativa del Caep, el preparador indicaba que «por resultados deportivos no es porque a lo largo de estos años hemos sacado más de 50 medallas en los Campeonatos de España. Cierto es que la pasada temporada se bajó el pistón de resultados, aunque también los mimbres, los atletas, son diferentes. Por ejemplo Enrique Pascual Oliva no es ahora peor entrenador que cuando tenía a una figura como era Fermín Cacho».

Javier García Chico, que a corto plazo seguirá en Soria, también se refería al grupo de atletas que ha guiado estos años y señalaba que «los han dejado tirados un poco». El técnico venía trabajando con una docena de deportistas.