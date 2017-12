Remontadón en Zorilla

Espectacular remontada la cosechada por el Numancia en el Estadio José Zorrilla, en un partido en el que los de Jagoba Arrasate iban perdiendo ante el Valladolid por 2-0 a falta de media hora pero en el que Nacho, tras recortar distancias primero, y Kiko Olivas, con su posterior expulsión, dieron alas a los sorianos, que lograron darle la vuelta al marcador gracias a los tantos de Carlos Gutiérrez y de Guillermo cuando faltaban cinco minutos para la conclusión.

Qué cosas tiene el fútbol. Pocos, muy pocos, esperaban un cambio de guión como el que se vivió en Pucela a falta de media hora para el final. Se había adelantado el cuadro vallisoletano con dos goles del máximo goleador de la categoría de plata, un Jaime Mata que cuando sólo habían pasado once minutos superaba a Aitor para poner el 1-0 en el electrónico. Antes, nada más comenzar, a Manu del Moral se le anuló un gol por fuera de juego y ni Cotán ni Toni estuvieron finos para marcar.

Se presagiaba, pues, un partido abierto con oportunidades para ambos equipos. Y el derbi no decepcionó. Sí que es cierto que el Numancia no jugó, ni de lejos, su mejor primera mitad, pero también hay que reconocerle el mérito a un rival que hizo valer su acierto en los últimos metros para marcharse al descanso con todo de cara para sumar los tres puntos. En apenas cinco minutos Mata firmó dos goles, el segundo tras un centro de Nacho en el que el delantero se adelanta a Aitor en un balón que debió ser del cancerbero rojillo.

No habían pasado ni 20 minutos y el 2-0 brillaba en el marcador. Los locales se frotaban las manos ante las facilidades de un Numancia errático en defensa y cuyas jugadas ofensivas no las terminaban por finalizar ni Manu del Moral ni Higinio. Los de Luis César pudieron incluso marcar el tercero en botas, cómo no, de su killer, pero para fortuna numantina Aitor estuvo atento y evitó que Jaime Mata firmara su hat-trick.

El propio ‘9’ blanquivioleta le arrebató a su compañero Anuar un balón que Zorrilla prácticamente cantaba como gol. Ocasiones que, visto lo visto en el segundo tiempo, iban a terminar penalizando al Valladolid. Luis Valcarce, con un disparo que salió rozando el poste y Manu del Moral trataron en un primer tiempo desdibujado para los visitantes, recortar sin éxito las distancias. Cotán, justo antes del descanso, tampoco anduvo fino para marcar el 3-0.

Parecía el Numancia abocado a recibir una goleada si no cambiaba el chip. Y el descanso le vino al cuadro de Arrasate de lujo para hacerlo. Firmó unos segundos 45 minutos impecables en el que no le pudo salir nada mejor. Lo probó antes que nadie Íñigo Pérez, pero su disparo lo atajó sin mayores problemas Masip. Poco después sería Manu del Moral quien tratara de superar al cancerbero pucelano, que seguía atento.

En el 57, el Numancia tuvo una buena ocasión tras un centro de Toni al que no llegó por escasos centímetros Ibán Salvador. Fue el preámbulo de la tormenta a la que se vería abocado el equipo local. Ni el más pesimista de los aficionados blanquivioletas se imaginaba lo que se les venía encima. Y es que tres minutos después, en el 60’, Nacho recortó por fin distancias al aprovecharse de un balón suelto y con un zapatazo raso, situó el ansiado 2-1.

Minutos después llegaría la segunda amarilla que terminaría siendo decisiva. Kiko Olivas, que iba a ser sustituido, hizo una clara falta sobre Guillermo que le costó la expulsión con 25 minutos por delante. El Numancia vio su oportunidad y no la desaprovechó. Los de Arrasate harían de las jugadas a balón parado su mejor arma, y es que así llegaron los tantos que terminarían dándole una victoria trabajada y épica a partes iguales.

Con un Valladolid cada vez más agazapado, el empate llegó en el minuto 71 tras un saque de esquina ejecutado por Íñigo Pérez que Carlos Gutiérrez, el mejor de la zaga rojilla ayer, remataba con autoridad. Quedaban casi 20 minutos por delante y parecía que era cuestión de tiempo que llegara el tercero. A los locales la inferioridad numérica les sentó fatal y en defensa, y de manera constante, hacían aguas ante los acercamientos del Numancia.

No obstante, los de Luis César pudieron con uno menos sobre el verde lograr el 3-2, pero esta vez la puntería que sí tuvo en el primer tiempo, no la tuvo en su poder Mata, que perdonó el tercero para el Valladolid en el 84’. Fue la antesala del tanto que desataría la euforia soriana. Un nuevo córner fue el detonante del 2-3 que marcó Guillermo, que había salido en la segunda mitad, y que aprovechó que el esférico llegó a sus botas para no perdonar ante Masip. Un tanto que dejó helada a la parroquia local y que certificó una gran remontada del Numancia, que con 28 puntos en su casillero, regresa a zona de play off.