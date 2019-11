Preso de su desencuentro con el gol, el Numancia casi se complica la vida ante el Málaga. El conjunto soriano pasó de una primera parte en la que dominó con llegadas y ocasiones claras demostrando una vez más esa dificultad para materializar todo lo bueno que produce, a sufrir en el segundo acto el empuje del conjunto andaluz dominador y protagonista de la mayoría de las acciones destacadas en ese periodo. El enfrentamiento se cerró con un empate sin goles por la incapacidad de ambos conjuntos para alcanzar la portería rival. El Numancia la acarició en varias oportunidades, sin éxito, desperdiciando llegadas claras, la mayoría antes del descanso; y el Málaga tampoco lo consiguió pese a contar en la reanudación con opciones para decantar a su favor el encuentro. El punto le devuelve al conjunto soriano a ese limbo en el que ni gana y tampoco pierde después de caer en Almería en la anterior jornada. Un empate más con la amargura de verse superior perdonando ocasiones y sufridor en la segunda. Los partidos del conjunto rojillo dan mucho de sí con la aparición de esa doble cara en una misma sesión. Batallador y dominador en la primera fase y sufridor y casi sometido en la segunda.



En la primera parte, el Numancia se marchó a los vestuarios con el desencanto de haber desperdiciado varias oportunidades claras de gol. Antes de cumplirse el primer minuto de juego, Nacho mandó por encima del larguero el balón en un remate gestado con una transición rapídisima.Con una presión adelantada, el grupo de Carrión robó la pelota y en tres movimientos se presentó en el área de Munir para iniciar el cómputo de ocasiones sin fruto. De nuevo, Nacho repitió el mismo resultado frente a Munir antes del minuto cinco. Higinio peinó el balón en un lanzamiento vertical desde el campo numantino y el canterano se presentó delante del portero del Málaga para cruzar en exceso y contabilizar otra llegada al área rival sin rédito.



El Numancia mandó durante el primer tiempo como le gusta. Rápidas transiciones desde la presión y la buena ubicación de sus jugadores. El balón lo movió con velocidad, sin especulaciones, aprovechando el vértigo de sus jugadores de banda, tanto Moha como Nacho, bien apoyados por los laterales, profundos y efectivos llegadores. El recurso de Higinio para las segundas jugadas también lo utilizan para asomarse al área rival. Nacho protagonizó casi todas las acciones de ataque, pero no fue el único. Higinio se aprovechó de una gran jugada de Héctor para rematar aunque Diego González evitó el tanto del murciano taponando su lanzamiento. Otegui también contó con su ocasión. Munir, bien colocado, mandó el balón a córner. Pasados los minutos, el Málaga comenzó a soltarse el dominio y consiguió anotar un tanto, que el colegiado anuló por fuera de juego. Esta llegada y una más de Pacheco nacieron de un par de desajustes defensivos del Numancia, muy volcado en su faceta de imprimir intensidad en la presión para robar el balón y salir a la carrera. Mucha y buena producción para tan escaso rendimiento. El Numancia enfiló los vestuarios con la paradoja de haber alcanzado los dominios de Munir sin conseguir batirlo. Interpreta y realiza muchas facetas del juego de manera correcta, pero a a la hora de anotar le cuesta un mundo.



De vuelta al terreno de juego, el Málaga apareció en los primeros minutos más volcado. Dominador de la posesión, sometió al Numancia desde el inicio. No le ayudó al conjunto de Carrión los errores que cometió a la hora de sacar el balón. Después de un intento de elaborar desde atrás, el Málaga pasó a presionar con más intensidad. Pacheco se aprovechó de un error de Otegui para poner el susto en territorio numantino y Héctor Hernández evitó posteriormente una llegada de Antoñito ante Dani Barrio que parecía casi gol. Su aparición en el último instante salvó al Numancia de recibir un castigo desproporcionado. El conjunto soriano no reaccionó y apenas se asomó al área de Munir, que en la segunda parte no sufrió como en la primera. En esta ocasión, los cambios tampoco añadieron mayor profundidad al equipo, incapaz de protagonizar una oportunidad clara durante esta fase del partido. Después de haber desperdiciado una batería de ocasiones y llegadas en la primera parte, el Numancia se encontró seco en la segunda. Un tiro alto de Zlatanovic y un remate de Higino es lo único reseñable del conjunto rojillo en la parte final del enfrentamiento. El empate reparte un punto a cada uno de los dos conjuntos reñidos con el gol lo que les lastra a ambos en sus aspiraciones.