Renovar a Diamanka es una de las prioridades

Pape Diamanka acaba contrato el próximo mes de junio de 2019 y una de las prioridades del C.D. Numancia en materia de renovaciones es la continuidad del jugador senegalés. Las conversaciones entre las partes se han iniciado, aunque el club reconoce que el acuerdo no será sencillo. Y es que el nivel que está ofreciendo el centrocampista en estas temporadas no está pasando desapercibido en otros equipos que ya habrían llamado a la puerta del futbolista.

Diamanka llegaba al Numancia en agosto del año pasado y ya la campaña anterior se convertía en una de las piezas angulares del equipo que entrenaba Jagoba Arrasate. El africano fue uno de los fijos en los planes del entrenador de Berriatua y formando pareja con Íñigo Pérez en el centro del campo dieron un salto de calidad en el juego de los rojillos. Ambos llevaron la manija del Numancia para conducir al equipo al play off de ascenso. El paso por la promoción de los sorianos será recordado por el gol que anotaba Diamanka en el campo de La Romareda y que daba la clasificación para la final del play off de ascenso.

Diamanka es un jugador que aporta calidad y fuerza en el centro del campo, además de llegada hacia el marco rival. El senegalés anotaba recientemente el gol 1.000 del Numancia en Segunda División en el partido ante el Tenerife. Sin embargo, a lo largo de esta semana está siendo protagonista por el fallo ante el Rayo Majadahonda que privó a los rojillos del que hubiera sido el momentáneo empate a uno en el marcador de Los Pajaritos.

El directo deportivo del Numancia, César Palacios, reconocía ayer que las partes ya se han sentado para hablar de la situación. «Nosotros queremos que siga, pero su continuidad no es fácil», señalaba el responsable numantino.

Diamanka también es indiscutible esta campaña para Aritz López Garai y uno de los jugadores que ha participado como titular en las 14 jornadas de Liga que se han disputado. El centrocampista no ha disputado todos los minutos sobre el terreno de juego ya que hasta en un par de ocasiones ha sido sustituido.

Si el curso pasado formaba ‘pareja de baile’ con Íñigo Pérez, en el presente ejercicio es fijo en un centro del campo en el que viene actuando con Fran Villalba por delante del pivote defensivo. Diamanka es clave para este Numancia por su físico y por su nivel en la parcela ancha.

En estos momentos, Diamanka está apercibido con cuatro cartulinas amarillas, por lo que si viera una más en Mallorca se vería obligado a cumplir un partido de sanción ante el Nástic de Tarragona. El africano es un jugador de peso y el Numancia quiere contar con él para el futuro.

Otros seis rojillos acaban contrato

Además de Pape Diamanka, otros seis jugadores del C.D. Numancia acaban contrato el próximo mes de junio de 2019. Los futbolistas a los que se les acaba su relación contractual con el club son Markel, Ripa, Unai Medina, Luis Valcarce -los cuatro laterales de la plantilla- Grego y Nacho. La situación de cada uno de ellos es bien diferente a tenor de la importancia dentro de la plantilla. En lo que se refiere al número de minutos y a su protagonismo sobre el terreno de juego, los que más están entrando en los planes del López Garai son Unai Medina y Nacho, aunque las lesiones no les están dejando entrar en los planes del míster en las últimas semanas. En el caso de Ripa, uno de los efectivos de la plantilla más veteranos, la temporada no está siendo positiva por los problemas físicos continuos que está padeciendo el aragonés. Markel y Luis Valcarce fueron titulares el pasado fin de semana ante el Rayo Majadahonda, pero ni uno ni otro tienen el cartel de hombres indispensables para el cuerpo técnico. Luego está el caso de Grego, un jugador que no está contando para nada para el entrenador. El murciano es uno de los menos utilizados de la plantilla e incluso un fin de semana sí y otro también se queda fuera de las convocatorias.