Respaldo del club

Los resultados conseguidos por el C.D. Numancia en la primera vuelta del campeonato no son los esperados y muchas voces críticas están apuntando a lo largo de la semana al entrenador Aritz López Garai. El míster fue preguntado ayer en su comparecencia ante los medios de comunicación por si contaba con el apoyo del club y aseguraba que tanto el presidente Moisés Israel como el director deportivo César Palacios «me han transmitido tranquilidad y confianza en el trabajo que vengo realizando al frente del equipo». El técnico sí que puntualizó que «esta máxima confianza se tiene que ver reflejada con resultados y con victorias».

Para que la continuidad de López Garai en el banquillo del Numancia no se cuestione la mejor fórmula es ganar esta tarde al Córdoba en un encuentro con el que arrancará la segunda vuelta de la Liga. «Sólo no vale ganar», señalaba el preparador vasco, quien añadía que «comienza la segunda vuelta y el margen de error cada vez es menor. Es un partido que tenemos que afrontarlo con la máxima responsabilidad e ilusión. Si ganamos distanciaríamos al Córdoba».

¿Qué Córdoba espera López Garai ? El vizcaíno reconocía que este rival no tiene nada que ver con el de la primera vuelta cuando el entrenador era Sandoval. «Con Curro Torres es un Córdoba más atrevido y en el plano ofensivo cuenta con jugadores muy peligrosos». Garai recalcaba que para él, a título personal, también es un partido especial por su pasado cordobesista e incluso informaba que su hijo nacía en la capital cordobesa en su etapa como jugador blanquiverde. El entrenador rojillo, que comentaba que su equipo acabó muy tocado con el empate en Reus, espera para hoy «un encuentro abierto y lleno de alternativas».

Con respecto al once no ofreció pistas y sólo adelantó que no sabe qué delantero ocupará la punta del ataque. Eso sí aseguró que los cuatro estarán en la lista de convocados. En Reus el que jugó fue Guillermo, aunque el bilbaíno fue de los señalados al fallar dos goles que hubieran sentenciado el partido ante los catalanes. López Garai reconocía que no vería con malos ojos la llegada de otro atacante en el mes de enero.

Grego, rescinde

El Numancia y Grego llegaron ayer a un acuerdo para rescindir el contrato que unía al jugador murciano con el club soriano. Gregorio Sierra abandona el club rojillo después de una temporada y media en la entidad numantina. El club agradece a Grego su dedicación, profesionalidad y esfuerzo en este tiempo como numantino, y le desea lo mejor tanto a nivel personal como profesional en su nueva etapa. En el capítulo de salidas, López Garai insistió que Larrea y Luis Valcarce «tienen la puerta abierta».