Respaldo, fe y orgullo

César Palacios ratificaba el pasado sábado la continuidad de Aritz López Garai en el banquillo del Numancia después de la derrota ante el Deportivo de la Coruña y ayer el entrenador vasco se refería a este apoyo afirmando que «la fe que desde el club se tiene en mi trabajo me llena de orgullo». El director deportivo rojillo confirmaba al míster y expresaba su total confianza en su trabajo para enmendar la situación y conseguir la permanencia en la categoría de plata.

El preparador vasco firmaba el pasado verano con los sorianos y en el pasado mes de febrero renovaba un año más su relación contractual. A tenor de las críticas desde la grada por parte de los aficionados, al técnico se le preguntó sobre si tiene algo pensado respecto a su futuro e indicaba que «no me gusta que la afición te pida que te vayas y para estar en un sitio me tengo que sentir a gusto y valorado, que me siento. La verdad es que no me he planteado nada con respecto a mi futuro, pero lo que tengo claro es que no me voy a agarrar a un contrato».

De cara a estas últimas jornadas de Liga en las que hay tanto en juego a López Garai también se le cuestionó si le gusta jugar al principio o al final de cada fin de semana. «Como jugador me gustaba jugar el último para saber todo lo que había pasado en la jornada», indicaba.