El reto del triplete

El C. D. Numancia quiere ganar mañana al Lugo y así encadenar tres victorias seguidas, una situación que no conoce en lo que se lleva de temporada. Los rojillos se han mostrado incapaces de vencer en tres jornadas consecutivas y ahora el objetivo es derribar este muro para continuar en la zona de play off de ascenso. Los tres puntos ante los lucenses son vitales de cara a la recta final de la Liga.

Jagoba Arrasate ya sabe lo que es ganar tres partidos seguidos al frente del Numancia. Lo conseguía la campaña pasada cuando se imponía a Getafe (2-0), Alcorcón (2-3) y Reus (1-0) en las jornadas 23, 24 y 25. La buena racha de los numantinos se truncaba en la jornada 26 cuando el Nástic de Tarragona tumbaba a los sorianos en el Nou Estadi por 2-0. En su primera experiencia en el banquillo rojillo, temporada 2015-2016, Arrasate sumaba como máximo dos triunfos seguidos.

Con anterioridad a la etapa del de Berriatua en el banquillo, la última vez que el Numancia lograba ganar consecutivamente tres partidos fue en el ejercicio 2014-2015, con Juan Antonio Anquela como entrenador. Los numantinos se imponía al Zaragoza (2-0), Deportivo Alavés (0-2) y Llagostera (3-2) en las jornadas 14, 15 y 16. La buena racha victoriosa se cortaba empatando a un gol en el terreno de juego del Mallorca.

En lo que va del presente curso la escasez de victorias a domicilio ha hipotecado al Numancia a la hora de encadenar triunfos. Los rojillos se han tenido que conformar como máximo con dos victorias seguidas desde que en agosto comenzara a rodar el balón. Ante el Lugo se quiere ampliar el cupo de triunfos seguidos para seguir siendo uno de los claro candidatos a subir de categoría.

En las jornadas 13 y 14 los de Arrasate se imponían al Alcorcón (1-0) y al Lugo (0-1). Tenían la posibilidad de seguir sumando de tres en tres, pero en la jornada 15 el Nástic de Tarragona asaltaba Los Pajaritos al vencer por 1-2. Un gol al final de Uche suponía el que en ese momento era el segundo de los traspiés en casa.

Dos semanas más tarde, el Numancia ganaba en Valladolid (2-3) y a la jornada siguiente doblegaba al Lorca por la mínima (1-0) en Los Pajaritos. La tercera victoria podía llegar en Pamplona, aunque Osasuna sólo cedía el empate en el campo de El Sadar.

La racha del Numancia en estos momentos viene tras superar en las dos últimas semanas al Córdoba (2-1) y al Alcorcón (0-1). Llega la oportunidad del tercer triunfo ante un Lugo que llegará a Soria con la obligación de ganar si no quiere despedirse de sus opciones de estar en zona de promoción a la finalización del curso.

Guillermo se apunta

Guillermo Fernández completó todo el entrenamiento de ayer e incluso fue de los últimos en abandonar las instalaciones del anexo de Los Pajaritos al probar la suerte del lanzamiento de faltas directas. El delantero sufría el pasado fin de semana un esguince de tobillo ante el Alcorcón que parece que no le impedirá estar mañana en el compromiso ante el Lugo. El vasco aseguraba a la finalización de la sesión que está «bien» y se muestra optimista en relación a las opciones de ser de la partida ante el cuadro lucense.

Con recpecto al choque de esta jornada 35 contra los gallegos, Guillermo no escondía que «para nosotros es un partido muy importante». Después de volver a ganar como visitantes el pasado fin de semana, en el seno de la plantilla soriana no se quiere pinchar en un escenario como Los Pajaritos en el que el Numancia se ha mostrado más que fiable a lo largo del curso. Ganar al Lugo, recalcaba Guillermo, significaría que como mínimo el Numancia continuaría en zona de play off de ascenso. Además, supondría dejar al Lugo casi descolgado de la promoción con una desventaja importante en la recta final de la competición.

Guillermo es el máximo goleador del Numancia en lo que va de temporada si se tienen en cuenta sus dos dianas en la Copa del Rey. La aspiración individual del bilbaíno se queda en un segundo plano y apunta que «lo importante es que podemos hacer algo grande en lo que resta de curso». Guillermo ya sabe lo que es subir a Primera División hace dos años con el Leganés. En Soria quiere repetir experiencia.