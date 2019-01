El Reus ha centrado gran parte de la actualidad de la Segunda División en las últimas semanas debido a su delicada situación institucional e incluso su continuidad en la categoría está en entredicho por sus problemas económicos. Sin embargo, el C.D. Numancia está avisado de lo que es capaz un equipo que con sólo doce jugadores profesionales asaltaba La Rosaleda al golear por 0-3 al poderoso Málaga. Los sorianos deben tener claro que el sábado no les tenderán una alfombra roja y este Reus herido puede que sea más peligroso.

El Reus no es de fiar y el Málaga lo vivió en sus propias carnes después de una semana previa más que convulsa en el club catalán. Los jugadores del Reus no querían jugar el partido en La Rosaleda y cuando todo el mundo apostaba por una victoria clara de los andaluces llegaron los de Tarragona y ganaron 0-3.

l cuadro andaluz se vio sorprendido por un Reus que sacó orgullo, con seis jugadores convocados del filial ante una plantilla de solo 12 fichas profesionales para sumar los 20 puntos. El Málaga no saltó al césped, ausente de un partido que tanto el Reus como la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) pidió suspender por desigualdad deportiva e incluso por causa de fuerza mayor. Borja Herrera, en el primer tiempo, Luis Gustavo y Querol sacaron los colores a un Málaga sin apenas presencia.

Pero en este Reus ‘a perro flaco todo son pulgas’ y tras la revitalizante victoria saltaba la polémica entre los jugadores y el entrenador Xavi Bartolo. El técnico hizo unas declaraciones contra la AFE (Asociación de Futbolistas Españoles) que fueron mal entendidas por sus pupilos, que horas después criticaban públicamente al míster con un comunicado. Los jugadores se dieron cuenta de su error y rectificaron y en este sentido las aguas en el Reus vuelven a su cauce.

Ya en lo meramente deportivo, el cuadro catalán no podrá contar ante el Numancia con Linares al ver en Málaga la quinta amarilla. Una tarjeta que ha levantado las sospechas y que ponen a Linares en el punto de mira ya que desde el club se cree que fue forzada para no jugar la siguiente jornada. Tanto es así que el propio Xavi Bartolo dijo en rueda de prensa que no le había gustado la amarilla que vio su delantero. Linares fue sustituido en el descanso.

Sin el atacante aragonés, el Reus tendrá que recurrir ante el Numancia a Querol como delantero centro, con Planas y Vaz en los extremos. El que sí podrá medirse a los rojillos será Mario Ortiz después de retirarse en Las Rosaleda con problemas físicos. El centrocampista entrenó ayer con normalidad y estará en el once. Bartolo tiene once jugadores profesionales, los justos para formar la alineación. La convocatoria la completarán futbolistas del conjunto filial.