Reválida del equipo rojillo a domicilio

El C.D. Numancia se juega el ser o no ser en el play off de ascenso y lo hará como visitante, una condición que no ha dado el rendimiento esperado a lo largo de la temporada. El equipo rojillo se ha mostrado demasiado irregular en los desplazamientos, con unos malos números que dicen que menos de un tercio de los puntos sumados han llegado fuera. Ante el Sevilla Atlético tiene la oportunidad de enmendar la plana y, lo que es más importante, seguir enganchado en la pelea por la promoción.

Ante el filial sevillista sólo valen los tres puntos para alcanzar la última jornada ante la Cultural con las ilusiones intactas de poder jugar la promoción. En Sevilla tiene que aparecer el equipo que ganaba en Lugo, en Valladolid y en Alcorcón. Tiene que aparecer la mejor versión de un Numancia que en las tres últimas jornadas se ha venido abajo con dos derrotas y un empate.

El Numancia necesita más que nunca la cuarta victoria a domicilio para alcanzar la cifra de los 65 puntos y ver lo qué pasa en otros escenarios de la penúltima jornada liguera. El Numancia no acaba de carburar en los desplazamientos y, a falta del partido en el terreno de juego del colista Sevilla B, sus números dejan que desear. Los sorianos sólo han ganado tres partidos lejos de Soria, concretamente en Lugo, Valladolid y Alcorcón. De los 62 puntos que tiene el equipo en su casillero, únicamente 18 se han fraguado en los viajes.

Unos números negativos que reflejan que la poca consistencia del equipo lejos del fortín de Los Pajaritos. Pero los de Jagoba Arrasate tienen que dar un paso al frente y dejar en el autobús todos los miedos que han podido tener a domicilio. La derrota en Lorca debe servir de experiencia para saber que enfrente se encontrarán un rival que, aunque no se juega nada en la clasificación al estar descendido desde hace varias semanas, no se va a rendir al quererse despedir como local de la categoría con un triunfo.

Independientemente de los marcadores de esta penúltima jornada, lo que parece claro es que la situación en la tabla no se despejará hasta el último segundo del último partido. Todo apunta a que la clasificación para el play off se decidirá por escaso margen de puntos e incluso el ‘goal average’, los triples o los cuádruples empates serán los que decidan.