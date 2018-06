Reválida final a domicilio

Si el C.D. Numancia quiere estar en la siguiente fase del play off no le queda otra que mejorar sus prestaciones a domicilio a lo largo de una temporada en la que los partidos fuera de casa han sido su verdadero hándicap. En Zaragoza, los rojillos tienen que dar un plus y dejar atrás lo timoratos que han sido durante el curso regular. Tres victorias son un bagaje muy pobre para un equipo que por el contrario ha estado espectacular en Los Pajaritos.

El Numancia únicamente ha sumado 18 puntos de los 63 que se han puesto en juego a domicilio. Ello hace que los rojillos sólo hayan sumado el 28,5 por ciento de los puntos de sus desplazamientos. Por ahí se perdían todas las opciones de pelear por el ascenso directo a Primera División.

Por si fuera poco, las dos últimas salidas de los sorianos fueron dos auténticos fiascos ante dos conjuntos ya descendidos a Segunda División B. El Numancia ofrecía su peor cara ante Lorca y Sevilla B para complicar sobremanera su clasificación para el play off de ascenso. Si en La Romareda quiere tener opciones de clasificarse el nivel tiene que crecer y mucho respecto a estos dos últimos desplazamientos.

Los números del Numancia como foráneo están encima de la mesa y no dejan dudas a nadie: ha sido un mal equipo a domicilio. Los sorianos únicamente han ganado tres partidos y su balance de goles a favor deja mucho que desear con sólo 19 dianas en 21 encuentros.

Lo que se ganaba en casa se perdía fuera y esa ha sido la tónica a lo largo del ejercicio. Las únicas alegrías llegaban en Lugo, Valladolid y Alcorcón. Tres triunfos, nueve empates y otras tantas derrotas para firmar un año mediocre en los desplazamientos.

Las cifras del Numancia fuera son las peores de todos los equipos que han comandado la clasificación. Estos números rojillos distan mucho de los 32 puntos que ha conseguido el campeón Rayo Vallecano lejos de su campo o de los 31 del Osasuna lejos del Sadar. El Zaragoza también se ha mostrado más firme fuera sumando 29 puntos.

Al Numancia le ha costado mucho puntuar lejos de Soria y cada siete días ofrecía dos imágenes totalmente opuestas. La positiva la daba en Los Pajaritos y la negativa a domicilio. A los sorianos les ha faltado personalidad para sacar sus partidos hacia adelante.

En Zaragoza necesitarán de este plus de convicción para enfrentarse a un rival y a un escenario que meterá toda la presión del mundo. El equipo maño irá a por todas desde el primer minuto de juego, mientras que la grada de La Romareda será una caldera con 35.000 gargantas empujando. El lleno en el feudo zaragocista está asegurado y el Numancia tendrá que dar lo mejor de sí mismo si quiere seguir con vida. Los de Arrasate lo tienen en su mano.