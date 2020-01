Los Reyes dejan carbón

La expulsión de Gus Ledes con roja directa al final de la primera parte hipotecó a un C.D. Numancia que arrancó el año con una derrota ante el colista, un Deportivo que llegó a Los Pajaritos con el objetivo de no perder y que se marchó para La Coruña con los tres puntos. Los Reyes Magos dejaron carbón a un equipo soriano que ayer no estuvo a la altura de otros días. La defensa de cinco del rival se le atragantó a los rojillos, que en igualdad numérica tampoco tuvieron las ideas claras a la hora de superar el entramado defensivo que se encontraron en frente. Ya en la segunda parte, los de Carrión apelaron al juego directo y a bombardear el área deportivista, pero no por esas. Los puntos viajaban para Galicia.

Carrión apostaba por el mismo once que hace dos semanas asaltó el campo del líder y que paradójicamente ayer no podía con el colista. El Deportivo todavía no había ganado lejos de Riazor y ayer encontraba premio a su seriedad en defensa y a sus ganas de salir del pozo. El estreno de Fernando Vázquez en el banquillo surtía efecto.

El partido comenzaba con fuerza para un Numancia que en los primeros compases disfrutaba de dos ocasiones por medio de Gus Ledes y Mateu que taponaba la defensa blanquiazul. El equipo soriano tenía el balón y el Dépor le dejaba hacer en el centro del campo. Vázquez y los suyos se conformaban con aguantar atrás y en ataque lo fiaban todo al guante que tiene Aketxe en la pierna izquierda. Precisamente de la zurda del vasco llegaban las mejores ocasiones del partido, todas ellas a balón parado.

Aketxe ya sorprendía en la primera vuelta en Riazor a Dani Barrio, que ayer tenía bien aprendida la lección en las faltas directas ejecutadas por el volante deportivista. Cuando se cumplía el cuarto de hora un zurdazo de Aketxe buscaba las redes del portal numantino pero Barrio salvaba los muebles. Diez minutos después otro zambombazo del vizcaíno volvía a probar al meta numantino.

El Numancia seguía teniendo el balón pero era una posesión estéril ya que el portal deportivista apenas tenía sobresaltos. Borja Valle y otra vez Aketxe a balón parado llevaban la incertidumbre a la grada. El primer periodo ya expiraba cuando una agresión de Gus Ledes sobre Mollejo era cazada por el VAR para quedarse el Numancia con uno menos. Una roja que iba a condicionar una segunda parte en la que el guión salió a pedir de boca para el Dépor.

Y es que en los primeros compases de la reanudación el cuadro gallego se adelantaba con un tanto de Somma que ponía el escenario donde quería Fernando Vázquez. Carrión había optado por colocar a Curro en el pivote y mandar a Mateu a la banda para compensar un centro del campo que se había quedado cojo. Los planes del míster rojillo se vinieron abajo en el minuto 54 cuando en un córner ejecutado por Aketxe era rematado por Bóveda para que Barrio salvase el gol en primera instancia, aunque el rechace lo recogía Somma para anotar desde la misma línea de gol. Jarro de agua fría y partido muy cuesta arriba para los numantinos.

La hoja de ruta del Numancia era muy clara: colgar balones al área de un Deportivo que ni con un hombre más renunciaba a los tres centrales. El área helada del fondo sur también jugaba como un condicionante a favor de la idea que tenía los locales del juego directo. Carrión lo tenía claro y daba entrada a Guillermo para jugar con dos delanteros en búsqueda de los balones aéreos y de las segunda jugadas.

El Deportivo seguía a lo suyo y con ventaja en el marcador se pertrechó atrás defendiendo con orden todos los balones colgados por los locales en faltas laterales, córners y saques de banda. Con el paso de los minutos, el juego directo del Numancia fue cada vez más claro y la elaboración en el centro del campo ya no existía. El rival salía a la contra tímidamente, aunque los coruñeses en lo único que pensaban era en defender su renta y no querían saber nada de dar la puntilla. Ya en el añadido hasta Dani Barrio se asomó al área rival pero la suerte estaba echada y el Numancia hincaba la rodilla. Lo que hace quince días ganaba ante el líder lo perdía ayer ante el colista. Es el fútbol.