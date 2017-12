El Río Duero Soria venció ayer el UBE L’Illa Grau en Los Pajaritos (3-0) para afianzarse en la quinta plaza de la Superliga en un encuentro que parecían no controlar de inicio pero que terminaron abordardando con considerable capacidad.

El primero fue un parcial de puntos largos y un corre, corre en los últimos minutos que pudo celebrar al final el público desplazado hasta el pabellón de Los Pajaritos (28-26). Al Río Duero no le salían las cosas al principio y al L’Illa Grau, casi. Hasta cuatro arriba se fueron los visitantes en los primeros compases del encuentro. De inicio, sobre la pista local, Manu Salvador, Igor, Oriol, Osorio, Alvaro Hernández y Alejandro Vinuesa. Los sorianos no enlazaban y, si lo hacían, la suerte no corría de su lado. Hasta un 12-17 se llegó a ver ayer en el marcador. Punto de inflexión tras el que los de Manuel Sevillano reaccionaron hasta el 18-19. Con el entrenador en el campo, los últimos minutos del primer parcial se convirtieron en un intenso tira y afloja hasta el 21-21, 22-22, 23-23, 24-24… Un punto discutido por los sorianos el que otorgó a los visitantes el 25-25. Así se fueron hasta el 26-26 al que se aferraron los de Sevillano para irse de dos y cerrar un primer tiempo que no haría si no presagiar la igualdad entre dos equipos separados por apenas dos puntos y entre los que se podría decidir una quinta plaza para los sorianos.

El Río Duero salió fortalecido a por el segundo parcial. Se fue de cinco hasta el 6-1 y contuvo a los de Enric Bescós, que pidieron tiempo cuando los de Sevillano duplicaban su renta en el marcador (12-6). No iba resultar sencillo el enfrentamiento ante un conjunto que venía de resarcirse con dos victorias en las últimas dos jornadas después de perder en cuatro partidos con tres grandes, Teruel, Palma y Almería. No fue suficiente el ímpetu de los castellonenses y aunque se acercaron, no bajaron de los cuatro puntos de distancia y los de Sevillano cerraron el parcial con un amplio recorte de seis (25-19) en apenas 23 minutos.

Los castelloneses no se fueron del partido, pero se dispersaron. Con Osorio –máximo anotados junto con Salvador con 15 puntos–, Igor, Oriol, Vinuesa, Manu Salvador y ÁlvaroHernández en el campo, los de Sevillano volvieron a hacer el 12-6. El técnico soriano dio entonces salida al líbero Izquierdo. Con Graells de nuevo en el seis se fueron al 14-7. Siempre por arriba, el técnico soriano puso también en el campo a Rituerto y a Luis Martín. El susto del encuentro llegó en el 19-12. Igor se fue al suelo, aquejado del tobillo izquierdo y tuvo que salir de la pista apoyado en Izquierdo y Vinuesa. Sufrió un esguince que no debería apartarlo del juego la próxima semana.

Se irían a una distancia de ocho puntos (21-13) que los castellonenses intentaron recortar. Hicieron un 1-5 que se encargó de cerrar Graells con el 24-15. Un saque directo de un acertado Manu Salvador puso punto y final a un encuentro (25-17) que deja a los sorianos en una más que merecida quinta posición.