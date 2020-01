El Río Duero busca un impulso en Manacor

En plena huida del peligro, el Río Duero Soria visita al Manacor, un rival directo en la lucha por dejar atrás las plazas del descenso. El conjunto soriano mostró su intención de evitar cuanto antes cualquier complicación derrotando a Almoradí en uno de los partidos señalados en rojo. Una situación inédita para el club soriano. El siguiente le llega hoy en Mallorca frente al Manacor, clasificado un puesto por debajo del club soriano a un punto de distancia. La importancia del choque se centra en la posibilidad de abrir una brecha mayor con la zona de descenso para su tranquilidad. Todo pasa por exhibir el juego del pasado domingo, muy mejorado, la deseada fórmula para ganar.

La necesidad de encadenar una segunda victoria no le debe agarrotar al Río Duero frente a un conjunto también obligado a superar su actual momento de complicación. El grupo de Manuel Sevillano ha dado muestras a lo largo de la temporada que puede jugar a un nivel alto pero también todo lo contrario. «Debemos aprovechar la oportunidad que se nos presenta», anunció el técnico, que no quiere añadir mayor grado de presión calificando el partido como una final. «Tenemos ocho jornadas por delante con partidos entre los implicados en la lucha por salir de la zona baja. En unas circunstancias favorables, el que gane sacará la cabeza y el perjudicado se meterá en problemas. Además, también llegarán enfrentamientos más complicados para algunos con la necesidad de aprovechar, a priori, los tropiezos que se puedan dar», explicó.

La posibilidad de encadenar dos victorias consecutivas le permite mirar la clasificación de manera diferente. La octava plaza no es una quimera, siempre y cuando supere al Manacor. El conjunto balear también ha sufrido, como reconoció Sevillano, los reveses de una temporada para la que se presentaron con mayores expectativas. El duelo mide la oportunidad de evitar mayores problemas cuando todavía resta un tramo importante de la competición. No es determinante, pero servirá de bálsamo para mayor tranquilidad. Todo se mueve en unas diferencias exiguas por lo que no cabe la relajación ni repetir experiencias desfavorables tanto en lo técnico como en lo anímico. El Río Duero inicia el intento de tomar impulso para ver la clasificación en la Superliga con más comodidad. Sevillano cuenta con todos sus efectivos menos Frías para encarar un partido de relevancia. La llegada de Igor Silva ha dado un mayor peso en el juego y su apoyo en el vestuario también ayuda a mejorar al equipo.