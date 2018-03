El Río Duero cae en Palma en la antesala de los play-off

No pudo el Río Duero Soria cerrar con victoria la fase regular de la competición y ayer cayó, en el último encuentro liguero, ante el segundo clasificado de la tabla, un Urbia Voley Palma que no podía permitirse perder si quería luchar por el liderato (para lo que necesitaba además el pinchazo de CV Teruel), y que fue determinante en los últimos puntos. Y es que, pese a algunos altibajos, el equipo soriano llegaba con opciones al final de cada manga, pero a la hora de la verdad los baleares gestionaron mejor los nervios y la presión.

No empezaron bien las cosas para el equipo soriano, que saltó a la pista algo frío y encajó de inicio un parcial de 5-2. Pero la maquinaria empezó a funcionar pronto. Ajustaron el bloqueo los visitantes, forzaron los errores de su rival y consiguieron conectar cuatro puntos de ataque consecutivos que le permitieron dar la vuelta al luminoso (6-8). A partir de ahí el encuentro se igualó. El toma y daca era constante y los cambios de saque y alternancias en el marcador se sucedían sin descanso (14-14). Pero apareció Ronchi, y su contundencia ofensiva volvió a abrir brecha en el luminoso a favor de Urbia Voley Palma (20-17). Pero el Río Duero Soria no bajó los brazos y consiguió volver a meterse en el partido (23-23), aunque al final no pudo completar su remontada y perdió el primer set (25-23).

El guión se repetía en el inicio de la segunda manga. La potencia ofensiva del equipo local se imponía en los primeros compases y Urbia Voley Palma establecía las primeras diferencias (5-1). Pero, como ya pasase en el primer set, Río Duero Soria reaccionaba a partir de ahí y le daba la vuelta al marcador (8-9). El set era un calco del primero y, así, volvían el toma y daca y los intercambios de saques. Ninguno de los dos equipos conseguía despegarse. El ritmo era trepidante. Pero el Río Duero Soria conseguía forzar primero, un error en el servicio de los baleares, y luego un error en ataque, que le permitían colocarse con dos puntos de ventaja en el luminoso y llevaban al técnico local a parar el partido en un intento por frenar la ‘escapada’ soriana (15-17). A la vuelta, Urbia Voley Palma volvía a encontrarse y tras un punto de saque directo de Ronchi conseguía empatar el partido (20-20). Había que ver como aguantaba Soria el arreon final de su rival. Pero hasta en eso este segundo set se pareció al primero y a la hora de la verdad el equipo balear supo mantener mejor la calma y mostrarse mas agresivo para acabar colocando el 2-0 en el marcador (25-22).

Al Río Duero Soria no le quedaba margen de error y en el tercer set salió mucho más centrado que en los dos anteriores, evitando que el rival abriese brecha de inicio y le obligase al desgaste de una nueva ‘remontada’. La igualdad era absoluta, hasta que dos errores en ataque de los sorianos dieron a Urbia Voley Palma tres puntos de renta (10-7). Tocaba remar de nuevo contracorriente, y lo hicieron los visitantes, que llegaban de nuevo a la recta final con vida (19-18). Sin embargo, el empuje de los baleares volvió a ser determinante, Urbia Voley palma se mostró intratable en esos últimos compases del set y dejaba sin opciones a su rival (25-19). Con este partido se cierra la fase regular y ya espera la fase por el título de la Superliga. El Río Duero se ha ganado su lugar entre los cuatro elegidos.