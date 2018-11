«El equipo tiene muchísimo potencial. No es una plantilla inferior a la del año pasado que hizo 21 puntos en la segunda vuelta». En estos términos se expresó ayer Manolo Sevillano, entrenador y jugador del RíoDuero Soria. Los celestes llevan cuatro derrotas en cinco jornadas disputadas en la Superliga y no es fácil reponerse desde la cuarta posición por la cola. Sin embargo, el técnico soriano es claro cuando advierte de que «aunque los resultados no acompañan, nivel hay de sobra». Mañana se enfrentan al líder Almería (19.15 horas) en Los Pajaritos.

La situación del equipo soriano no ha mejorado en demasía desde que perdiera en su primer partido de liga ante el debutante San Sadurniño en su cancha. Los mimbres, no obstante, son buenos, pero explica Sevillano que han de mantener la intensidad. «Se nos hacen largos los partidos», advirtió. Los entrenos son buenos, pero durante esta semana los ha intensificado haciéndolos más duros y en sesiones más largas.

«Espero que la necesidad haga que demos un paso más y pensemos en puntuar esta semana», confiesa. No será fácil, ya que el clásico de la Superliga, que enfrenta a dos de los equipos históricos, se lo han llevado los almerienses en los últimos cinco años, incluidos cuatro partidos de playoffs.

La «preocupación» ha llamado a la puerta de los celestes y se dispersa ese objetivo de principio de temporada en el que había que apostar por la Copa del Rey sí o sí. Por otro lado, saben que «la prioridad es empezar a puntuar» y saben también lo que hay que cambiar. «El motivo es de cabeza, no físico. De que cuando se pone complicado se dispersa todo, cada uno hace la guerra por su lado y así este año no ganas a nadie». Sevillano tiene claro que sin ser un equipo en la pista, la Superliga se va a volver complicada este curso.

Los jugadores, de hecho, están teniendo un buen rendimiento y es habitual ver a algunos destacados en las estadísticas después de cada jornada. Es el caso de Marcelo Hister, Luis Vega, Manu Salvador, Mario Dos Santos o el recién llegado Ignacio Sánchez, que se estrenó el pasado fin de semana con un 75% de efectividad en ataque.

Así pues, como explica Sevillano, la tarea pendiente es, en este caso, la unidad, no solo en los primeros compases del encuentro. De hecho, en tres de los cuatro partidos que han terminado perdiendo, los celestes comenzaron imponiéndose, sin lograr después la victoria.

Con todo ello, para el partido de mañana ante Almería, que marcha líder, Sevillano se encomienda a la confianza. «Ahora es cuando más tenemos que confiar», asegura. Este es un equipo similar al del año pasado, aunque reforzado en ataque. Una de las claves en Los Pajaritos será, cómo no, la afición. «Siempre lo decimos, que el primer objetivo es el público». El espectáculo está, pues, asegurado y el Río Duero se presentará con la única baja ya conocida del colocador Jaime Pérez.