Al Río Duero le faltan dos piezas

El Río Duero Soria de la temporadas 2019-2020 está casi a punto y para cerrar la plantilla que estará a las órdenes de Manuel Sevillano sólo faltarían dos piezas para encajar en el puzzle. El club celestes está pendiente de la contratación de un receptor y de un central para completar el grupo que comenzará los entrenamientos de pretemporada el próximo día 2 de septiembre.

Manuel Sevillano y Elías Terés siguen sondeando el mercado de jugadores para reforzar un equipo que de cara al próximo ejercicio en el que serán varias las caras nuevas. Ahora mismo faltaría un central y un receptor para completar el plantel.

Caras nuevas como las de Colito, Óscar Prades, Juanfran Frías, Pepe Villalba, Esteban Villarreal y Alejandro San Martín que se unirán viejos conocidos de la afición soriana como Manu Salvador, Alberto Salas o Jaime Pérez. El objetivo de los sorianos es estar en la zona media alta de la tabla y no pasar los agobios clasificatorios del curso pasado cuando el Río Duero sufrió hasta el final para conseguir la permanencia en la Superliga.

La entidad soriana, a la espera de los dos últimos fichajes, ya tiene planificada parte de la pretemporada del próximo verano t el 2 de septiembre los de Manolo Sevillano se pondrán manos a la obra con el inicio de los entrenamientos. La Superliga comenzará el fin de semana del 12 y 13 de octubre y por delante el Río Duero tendrá mes y medio de exigentes entrenamientos para llegar a la primera jornada de la Superliga en el mejor momento de forma posible.

El cuerpo técnico está ya trabajando en el calendario de encuentros amistosos para el mes de septiembre. Aunque no hay ningún rival concretado para la pretemporada, existen muchas opciones de que el campeón Teruel sea uno de los rivales. Teruel está haciendo un buen equipo y esta semana anunciaba el fichaje del receptor internacional Jordi Ramón. Se trata de una de las jóvenes promesas del voleibol nacional que se unirá al nuevo proyecto del Club Voleibol Teruel cuando termine sus compromisos con la selección española. De esta manera, el conjunto turolense incorpora a su recepción a uno de los jugadores más interesantes del voley nacional.

Ocho equipo jugarán el play off por el título

A diferencia de las últimas temporadas en las que los cuatro primeros conjuntos de la fase regular de la Superliga jugaban el play off por el título, de cara al próximo curso se amplía el play off a los ocho mejores conjuntos del campeonato. Este formato ya estaba instaurado hace unos años y con él se pretende que haya mayor atractivo durante toda la temporada. Los clubes y la Federación Española de Voleibol contemplaron que el formato de play off también afectara al descenso de categoría a la Superliga 2, aunque finalmente no entrará en vigor para la campaña 2019-2020. El CV Teruel ganaba su séptimo título de Superliga después de imponerse 0-3 a Unicaja Almería en el tercer partido de la serie. Los turolenses ya habían ganado los dos primeros encuentros disputados el pasado fin de semana en Teruel. De esta forma, el equipo aragonés defenderá el título el siguiente curso, en el que se pondrá en marcha un nuevo formato después de que los clubes llegaran a un punto de acuerdo recientemente. El Río Duero tendrá como gran objetivo meterse entre esas ocho primeras plazas de la clasificación, así como conseguir el billete para la próxima Copa del Rey. Los sorianos no lograron la clasificación para el torneo copero la temporada pasada.