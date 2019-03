Asegurada la permanencia en la Superliga el pasado fin de semana ante el CVMelilla, al Río Duero Soria le resta un solo partido para completar el calendario del presente ejercicio. Una visita a Mallorca para medirse con el VoleyPalma. La última salida para el grupo de Manuel Sevillano, que en su habitual repaso de la actualidad del conjunto celeste destacó como objetivo en este encuentro final puntuar para aspirar a terminar en la octava posición, un puesto por encima del que ahora ocupa en la tabla de la Superliga.

La aventura es complicada por la jerarquía del rival, el Voley Palma es el tercero en la competición regular y es uno de los aspirantes a luchar por el título liguero, y por los números del club soriano como visitante, no ha ganado en ninguna de las diez salidas precedentes. El Río Duero afronta la posibilidad de no irse de vacío en sus desplazamientos y por ahí entra la motivación para un choque en el que estos premios menores deben ser suficientes para buscarlos en la cancha de uno de los mejores conjuntos de la Superliga. «Buscaremos puntuar. Nos encontramos a un punto de Manacor y nuestra idea y el objetivo es finalizar en la octava posición», anunció Manuel Sevillano, que sintió el alivio de verse salvado a la finalización del partido el pasado sábado. «Habíamos disputado varios partidos en los que necesitábamos ganar para no vernos apurados. No lo conseguimos. El otro día no estaba tranquilo por la dinámica que habíamos demostrado, pero controlamos el partido desde el principio y no se vio a un rival que pudiera reaccionar a nuestro juego. Al ganar los dos primeros sets ya estábamos más tranquilos y al final sentí el alivio de la salvación. Había sido una larga agonía, no fruto de las últimas semanas sino desde el primer partido», indicó.

Para el choque de mañana en Mallorca, el técnico dispondrá de una convocatoria de ocho jugadores además de su presencia: Ignacio Sánchez, Jaime Pérez, Luis Martín, Daniel Retuerto, Víctor Méndez, Alejandro Vinuesa, Javier Izquierdo y Manuel Salvador. Última cita para intentar variar la estadística que le sitúa con ninguna victoria fuera de Soria. Algo que hubiera cambiado el rumbo del equipo. «Del balance, en el aspecto positivo se encuentra los buenos resultados en casa. Solo hemos perdido con los tres primeros. Parece mentira, pero es que fuera no hemos ganado ninguno y a poco, que sería ganar uno, hubiéramos optado a la sexta plaza, el lugar casi lógico para nosotros, pese a la gran temporada de nuestros rivales como Vecindario, Manacor o Textil Santanderina. El equipo ha respondido en casa. En el lado negativo, los altibajos que hemos mostrado todo el año», explicó el técnico que valoró a Luis Martín como uno de los jugadores destacados en el final de la temporada. «Su aportación ha sido clave para seguir en la Superliga», indicó el entrenador.