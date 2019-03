El Río Duero Soria se enfrenta esta tarde, 18.00 horas, al CVMelilla en un partido que puede resolver la temporada o complicarla a falta del enfrentamiento final una semana más tarde ante el Palma. El conjunto soriano se presenta con la necesidad de ganar para cerrar su salvación. Con un resultado favorable, el conjunto celeste podrá festejar la permanencia después de una temporada tormentosa, torcida desde el primer partido y para la que no ha encontrado un rumbo corrector. Siempre ha transitado en la zona baja de la clasificación de la Superliga con datos tan significativos como no haber conseguido ganar en ninguno de sus desplazamientos. Todavía está a tiemp o porque finalizará el campeonato en Mallorca, pero antes deberá jugar con Melilla en lo que puede considerarse como un partido determinante. El Río Duero supera en tres puntos a su oponente de esta tarde por lo que una victoria le serviría para zanjar la temporada. Una derrota también le podría valer siempre y cuando Teruel supere esta jornada al Barça Voleibol y en el último partido de la campaña, que mide a los dos equipos en pugna con el soriano, Melilla y Barça, se dé un resultado favorable a los africanos, siempre que el Río Duero no sea capaz de ganar en Mallorca. Antes, deberá resolver el partido de esta tarde donde se juega su futuro en la competición.