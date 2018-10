El Río Duero se lleva el derbi ante un Sporting muy guerrero

Doce horas de voleibol fue lo que se vivió ayer en Los Pajaritos. Un Torneo de San Saturio renovado en el que el Río Duero se llevó el primer derbi soriano ante un Sporting muy combativo (3-0) y donde el Textil Santanderina se aupó como el mayor vencedor, tras imponerse primero al Universidad de Burgos (3-0) y después a los celestes (2-3).

El Río Duero-Sporting de las diez de la mañana era inédito. La fiesta del voleibol de San Saturio no podía empezar mejor que con un partido único hasta la fecha entre los equipos sorianos de Superliga y Primera división. Y además de lo especial del choque, lo mejor fue que el buen rollo no rebajó la intensidad de los jugadores. En la grada, la escasa afición que pudo madrugar fue recompensada con tres sets de gran calidad. Tres sets que bastaron a los celestes para imponerse, pero no sin encontrar tras la red una voluntad inquebrantable que fue recompensada también con buenos aplausos desde la grada. Fue un 3-0 con 25/17, 25/17 y 25/18.

Pero quedaban más. Al Sporting le quedaba tiempo para resarcirse y al Río Duero para intentar una remontada que se fue al quinto set sin poder conseguir al final otra victoria.

Los primeros estrenaron la jornada de la tarde frente al Universidad de Burgos. Entre los dos Primeras las igualdad fue mayor. Los de Samuel Moreno, que estrenaban flamante equipación con foto de su presidente en la delantera, hicieron bueno el factor campo y se impusieron a los burgaleses por 3-1 y a pesar de que los visitantes despertaron con el segundo set perdido y se hicieron con el tercero. El marcador quedó 25/15, 25/20, 23/25 y 25/23.

Para el Burgos, además, esta no era la primera derrota de la jornada. El cuarto equipo en liza en este renovado torneo de San Saturio, el Textil Santanderina, no dejó lugar a las dudas en el segundo partido del día. Los cántabros terminaron con un 3-0 a su favor que iniciaron con un 25/14, siguieron con un 25/20 y terminaron con otro 25/20.

El último partido fue el del Río Duero con el Textil Santanderina, una piedra de toque que serviría para medir las fuerzas justo antes del comienzo de la temporada el próximo fin de semana. Los de Manolo Sevillano, que cerraron con victoria el primer partido del torneo, no pudieron hacer lo propio con el Textil Santanderina. Los cántabros no desaprovecharon sus oportunidades y se llevaron el primero (21/25). Reaccionaron los celestes en el segundo (25/30), pero no pudieron cerrar con contundencia el tercero (20/25). No querían rendirse y sí se adjudicaron el cuarto (25/20), por lo que todo se iba a decidir a 15 puntos, con una victoria que no pudo quedarse en casa esta vez (13/15).