El Río Duero no deja escapar otra oportunidad

El Río Duero Soria buscaba su cuarta victoria de la temporada y la consiguió en Melilla, recuperando la senda del triunfo tras caer la semana pasada en casa ante FC Barcelona. Los sorianos sufrieron, pero acabaron imponiendo su mejor ataque y sumando un triunfo vital para apretar la zona media-alta de la tabla clasificatoria y saltó a la pista decidido a plantar cara a su rival. Los sorianos tenían claro que debían frenar el potente juego ofensivo de los locales, y para ello debían mostrarse fuertes en el bloqueo. Así lo hicieron en un primer set que resultó, desde el inicio, igualado hasta el extremo. Ninguno de los dos equipos conseguían distanciarse de mas de dos puntos en el luminoso (17-17). A partir de ahí, el equipo visitante conseguía imponer su ley y abría una pequeña brecha en el luminoso que le permitía asumir con cierta tranquilidad la recta final del set. Aunque los locales lo intentaron, el Río Duero Soria conseguía aguantar el tipo para anotarse el triunfo parcial (23-25).

El guion se repetía en el inicio del segundo set, con dos equipos muy intensos que no daban un balón por perdido y que mostraban una gran agresividad en la red. El intercambio de puntos volvía a ser la tónica dominante y la igualdad era máxima. Aunque esta vez el equipo soriano conseguía romper antes le equilibrio, con dos buenos ataques de Salvador y un excelente trabajo en el bloqueo, los sorianos volvían a tomar ventaja en el luminoso (11-1). Ahora había que apretar los dientes para evitar la reacción de un Melilla completamente volcado que recuperaba la igualdad en la pista, pero no conseguía neutralizar la renta visitante (15-18). Sin embargo, Tahiri y Verissimo lideraban la remontada de los locales, que colocaban el 20-21 en el luminoso y obligaban al técnico de Soria a pedir tiempo muerto para intentar recuperar a su equipo. A la vuelta, Soria firmaba el 20-22, pero las locales sacaban fuerzas de donde no había y conseguían dar la vuelta al marcador y colocarse con 24-23, para empatar el partido (26-24).

Ya en el tercer set, el Río Duero conseguía abrir pronto brecha en el luminoso (6-9), aunque los locales reaccionaban e igualaban la contienda (10-10). A partir de ahí, al equipo visitante le tocó emplearse a fondo para no perder la estela de un Melilla que se adelantaba una y otra vez en el luminoso. Al final, el potente ataque sorianos decantaba el marcador (25-27).

A Melilla solo le quedaba una opción, y salió a por todas en la cuarta manga. Los locales fueron siempre por delante en el marcador y parecía que podían forzar el tie-break cuando se colocaban con 18-15. Pero Soria despertó de su letargo, había mucho en juego y no quería acabar jugándoselo todo en la quinta manga. Los visitantes reaccionaron y consiguieron darle la vuelta al marcador para anotarse el triunfo.