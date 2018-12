El Río Duero no halla tregua

Nada pudo hacer ayer el Río Duero ante un Teruel superior al que no le costó poner sobre la pista lo que se auguraba sobre el papel. Los celestes, que supieron mantener el pulso con Sevillano como líbero, una de las sorpresas de la jornada, y rotaciones en la plantilla, no pudieron compensar la potencia de un conjunto naranja, a quien no pareció pasar excesiva factura su reciente comparecencia europea. Fue un 0-3 a un ritmo fulgurante en el que el Río Duero solo consiguió ponerse por encima en el marcador al inicio de tercer set. Fueron esos los mejores momentos de los sorianos, entre los que destacó un acertado Luis Martín. Máximo anotador soriano junto a Manu Salvador (11).

Fue este tercer set el más disputado. Al contrario de lo que había ocurrido hasta la fecha, con un Río Duero que ha visto más de una y dos veces cómo sus rivales le daban la vuelta al marcador con un 2-0 a favor, esta vez parecía lo contrario. Los sorianos, muy serios, miraron de tú a tú a un equipo europeo, que flaqueaba entonces en la recepción, hasta colocarse tres arriba en el 16-13. Al final resultó un espejismo. Algunos fallos celestes destensaron el pulso y Teruel cerró sin mayor problema el tercer set como el segundo, con 20-25.

El equipo naranja se presentaba en Soria tras haber logrado la clasificación a octavos en la competición europea, con sus consiguientes cambios y rotaciones que implicó, por ejemplo, que Bugallo, dolorido de la espalda, no abandonara el banquillo. Acompañaba al Teruel una buena representación de la afición naranja, que se dejó sentir en un pabellón al que acudieron los seguidores celestes para ver uno de los grandes encuentros de esta vuelta.

Sobre el papel, un segundo contra un noveno. En la pista, Teruel, que demostró un acierto impecable en ataque con Villena a la cabeza, no dio opción en los dos primeros sets. Como un vendaval, se llevaron por delante a un Río Duero que supo aguantar, pero que se descolgó pronto en el primer juego y lo terminó con 17-25 y no pudo aguantar el ritmo en el segundo, con 20-25 al final.

Sevillano, que ha pasado un proceso vírico esta semana, se puso el traje de líbero e hizo cambios que podrían desconcertar al visitante. Aprovecharon bien sus minutos jugadores como Retuerto o Luis Martín, pero la suerte ya parecía echada.

El Río Duero sigue sin sumar y pone ya sus pensamientos en el siguiente encuentro, que le lleva hasta Melilla. Un duelo entre octavo y noveno.