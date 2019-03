El Río Duero no quiere complicarse

Una temporada decepcionante por su irregularidad y por la falta de resultados lejos de Soria ha llevado al Río Duero a jugarse en Los Pajaritos la tranquilidad clasificatoria en sus últimas citas del calendario. El rival de esta tarde, 19.15 horas, medirá la templanza del grupo de Manuel Sevillano, que no se fía del estado de ánimo de sus jugadores, según reconoció a lo largo de la semana el entrenador celeste. La ansiedad no ha favorecido el juego de sus efectivos. Por ahí, a lo largo de la temporada, se han escapado muchos puntos, los que le podrían haber concedido la tranquilidad suficiente para no verse inmerso en estos momentos en una situación atípica en su trayectoria. El partido de esta tarde se presenta como la posibilidad de alejar los fantasmas surgidos después de las dos últimas derrotas consecutivas, Unicaja Almería y Barça, y que le han mandado al conjunto soriano a luchar por evitar precipitarse más en la clasificación de la Superliga.

La importancia del partido y del momento que atraviesa el equipo es tal que el club soriano abrirá las puertas del pabellón a todos los aficionados. La entrada en Los Pajaritos será gratis para llenar una grada de la que se espera empuje desde el inicio del encuentro, como solicitó Sevillano el pasado jueves en su habitual comparecencia ante los medios de comunicación. Por ese lado, pocas dudas. A su vez, solicitó a los jugadores concentración desde el primer balón para no caer en los mismos errores anímicos que tanto les ha penalizado en su juego a lo largo de la temporada. El equipo se ha resentido desde esas premisas de falta de concentración, ataques de ansiedad y nerviosismo, analizó el técnico. Por eso quiere que salgan a morder desde el pitido inicial. Atrás deben dejar la ansiedad y pensar en las consecuencias de marcadores favorables o los contrarios. Sevillano quiere a sus efectivos metidos en la faena de sacar un partido complicado ante un rival con una buena plantilla, ganador ya en la primera vuelta.

El entrenador cuenta con todos sus jugadores en condiciones después de que la semana anterior enumerara una lista de efectivos con problemas de salud. Frente al Vecindario se presenta una gran oportunidad para despejar dudas sobre el futuro y así debe afrontar el enfrentamiento. En Los Pajaritos, el Río Duero se ha mostrado más consistente pese a diferentes lagunas y desconexiones ya reconocibles como un mal endémico del equipo en la presente temporada. Si supera esos momentos, la victoria estará más cerca. Falta le hace.