El Río Duero pelea, pero no puede con Palma

El Río Duero sufrió un serio correctivo en la última jornada de Liga Regular de la Superliga Masculina, en un encuentro ante uno de los gallitos de la categoría que apenas dio opciones al equipo soriano.

Los celestes llegaban a Palma en busca de un triunfo que les permitiese luchar por la octava plaza, pero en frente tenía a un Urbia Voley Palma que peleaba por el título y que desde el inicio mostró mucha contundencia en la pista. Pese a todo, los primeros compases resultaron muy disputados, aunque la contundencia del ataque local y un bloqueo ganador abrían la primera brecha importante en el luminoso (9-6). Apretaban los sorianos provocando algunos fallos en el ataque local, lo que le permitía mantenerse vivo en el set (12-10). El juego era muy disputado y un punto de bloqueo de Méndez colocaba el empate en el luminoso (14-14). Pero Palma recuperaba pronto el control del juego y con un ataque muy agresivo volvía a colocarse por delante en el luminoso para acabar anotándose la manga (25-22).

Los sorianos pusieron toda la carne en el asador en el inicio del segundo set, con un arranque espectacular que les puso por delante en el luminoso (1-3). Martín se convertía en el hombre del partido para los sorianos, pero poco a poco Urbia Voley Palma se repuso de la sorpresa inicial, fue recuperando terreno y, aunque el Río Duero no bajaba el ritmo, pese a todo, no bajaba el ritmo pudo abrir una brecha que terminó en el electrónico con un contundente 25-17.

Intentaron los celestes salvar el primer match ball del partido con un arranque contundente, pero Palma manejaba la situación con comodidad y cerró el tercero con un 25-16.

No hubo oportunidad para el Río Duero, que aunque peleó con uñas y dientes hasta el final no pudo poner en apuros a su rival y acabó cayendo por 3-0.