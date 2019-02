El Río Duero pierde y sigue con su calvario a domicilio

El Río Duero Soria visitaba ayer la pista de un de sus rivales directos en la pelea por alejarse de la zona peligrosa de la tabla, un Conectabalear CV Manacor que, al final, conseguía hacerse con el triunfo merced a su mayor potencial en ataque ante un Río Duero Soria que cometió demasiados errores, sobre todo en las dos primeras mangas.

Tras un inicio de partido muy igualado, el acierto ofensivo de Hister y un bloqueo ganador de Méndez permitían a CDV Río Duero Soria marcar la primera diferencia considerable en el luminoso (4-7). Sin embargo la alegría iba a durar poco y dos errores consecutivos de los visitantes apretaban de nuevo el marcador (8-8).

A partir de ahí, el set fue un toma y daca continuo en el que ninguno de los dos equipos conseguía imponerse. Los continuos cambios de saque y las alternancias en el luminoso fueron una constante hasta el 23-23. Y visto lo visto, en un set marcado mas por los errores de unos y otros que por los aciertos, parecía claro que el que consiguiese no fallar en esos últimos puntos iba a salirse con la suya. Y ese fue Conectabalear CV Manacor, que se anotaba la manga por 25-23 tras dos errores consecutivos de su rival en ataque.

El segundo set comenzó con dos equipos mucho mas centrados, que cometían menos errores y que intentaban mostrarse mas contundentes en ataque. Dos Santos y Sevillano en las filas sorianas contrarrestaban el acierto de Filter y de Chavarría en los baleares y la igualdad volvía a ser la tónica dominante (14-14). Pero dos errores del conjunto visitante permitían a los locales cobrar una pequeña renta de dos puntos (20-18), que acabaría siendo decisiva. Con desventaja en el luminoso Río Duero Soria se vio obligado a sumir mas riesgos, lo que le llevó a cometer mas fallos que acabaron costándole el set en unos puntos finales para olvidar (25-20).

Comenzaba el tercer set con un Manacor muy enchufado que, con Zanchetta al servicio, conseguía adelantare en el luminoso. Pero reaccionaba pronto Río Duero Soria con un bloqueo demoledor que asfixiaba a su rival y sembraba las dudas en las filas baleares (2-5). Vinuesa estaba intratable y Hister, al saque, firmaba un punto de saque directo que colocaba el 3-7 en el luminoso. Los dos se convirtieron en una auténtica pesadilla para Conectabalear CV Manacor, que no conseguía frenar el ataque de su rival y se veía obligado a parar el partido en busca de soluciones (11-15). No las encontró. Dos Santos y Sánchez se sumaban a la fiesta soriana y los visitantes finiquitaban la manga con un contundente 18-25.

Ese triunfo parcial dio alas a los sorianos, que en el inicio del cuarto set volvían a colocarse por delante en el luminoso ante un Manacor que había acusado el golpe y no conseguía encontrar su juego.

Desconcertados, los locales sufrían (14-18). Pero cuando parecía que lo más difícil estaba hecho y que Río Duero Soria podía forzar el quinto set, los baleares reaccionaban y conseguían empatar a 19 puntos.

Un bloqueo de Filter ponía de nuevo por delante a los locales, que pese al buen trabajo en la red de los sorianos, conseguían, en un final de infarto, anotarse el set y el partido (26-24).