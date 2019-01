El Río Duero prepara su vuelta

Finalizadas las vacaciones, el Río Duero Soria ya prepara el segundo tramo de la Superliga de voleibol. El conjunto soriano reanudó ayer la actividad de cara a retomar la competición liguera el próximo 12 de enero en el primer partido de la segunda vuelta ante el San Sadurniño, conjunto que le derrotó en el estreno de la presente campaña. Dos jornadas de entrenamientos para sudar y acondicionar el físico después de unos días de parón, aunque con tareas para no perder la forma, y un partido en Ribadesella ante el Textil Santanderina, mañana, para coger sensaciones antes de enfilar la semana normal de entrenamientos ya con vistas al comienzo de la fase definitiva del campeonato. Un tramo de la competición en el que el equipo celeste buscará cambiar la trayectoria mostrada en el primero. «Mi deseo para este 2019 es que todo vaya bien. Que vengan los resultados y el juego. Que mejoremos la segunda vuelta para alcanzar a los equipos de mitad de la tabla», anunció el entrenador del Río Duero, Manuel Sevillano.

Para alcanzar esos propósitos, el técnico los centra en cambiar los resultados. «En todos los partidos que hemos disputado hemos estado cerca de conseguir mejores resultados, sobre todo en casa. En Los Pajaritos no nos ha ido tan mal, pero fuera debemos mejorar. Para la segunda vuelta, y es una ventaja, todos los equipos de la zona media de la clasificación deben pasar por Los Pajaritos y podremos tomarnos la revancha de lo ocurrido en la primera vuelta de la competición», argumentó.

El Río Duero Soria finalizó 2018 con una victoria frente al Palma lo que le permitió sumar el tercer partido ganado de los once disputados. Su posición en la clasificación, noveno con diez puntos, le aleja a cuatro del penúltimo clasificado y primero en la posición de descenso. Nunca antes había protagonizado una primera vuelta tan escasa de resultados lo que le ha alejado de manera evidente de la lucha por los puestos clasificatorios de la Copa del Rey y le sitúa a una distancia muy complicada de salvar para optar a la cuarta plaza de cara a las eliminatorias por el título liguero. El objetivo del equipo y el propósito de su entrenador es mejorar a partir de recuperar los resultados, ascender en la clasificación y no pasar apuros.

Vega deja el club

El club celeste anunció ayer en un comunicado que su receptor, Luis Enrique Vega, «deja de formar parte de la plantilla del equipo de Superliga Masculina para lo que resta de la presente temporada». La marcha del portorriqueño se debe a motivos personales, según les comunicó el jugador a la directiva y al cuerpo técnico. El entrenador del Río Duero, Manuel Sevillano, agradeció la ayuda que les ha dado durante esta parte de la temporada y le deseó suerte en la nueva andadura profesional, en la empresa de su familia en Puerto Rico, razón por la que abandona la disciplina del equipo celeste. En su tierra podría retomar la competición en algún equipo de la liga local para lo que también le deseó que le fuera bien. Sevillano comparó esta situación del equipo a la vivida el pasado año cuando Fran Fernández también dejó al equipo a mitad de temporada. «Nos quedamos Manu Salvador y yo como receptores y realizamos una de las mejores segundas vueltas del equipo. Tenemos jugadores suficientes para superar la situación», comentó ayer el técnico celeste. En esta oportunidad tampoco parece que el club soriano supla la baja de Vega con la incorporación de algún jugador más. Ya ocurrió con la salida el pasado año de Fran Fernández y en esta campaña parece que será igual.