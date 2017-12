El Río Duero, sin miedo ante un grande

El Río Duero se juega hoy (18.00 horas) en Los Pajaritos el honor ante el Urbia Voley Palma, el actual líder de la competición. Los celestes no llegan todo lo bien posicionados que esperaban a la dura y última jornada de la primera vuelta, pero han de responder ante su afición en un partido que se antoja como mínimo intenso.

Los de Sevillano afrontan la última jornada de la primera vuelta de la Superliga en sexta posición tras una dura derrota ante el Vecindario en las islas, un rival ante el que el equipo soriano no terminó de plantar cara. El técnico celeste se fija de nuevo en la tan ansiada regularidad, que no ha sido una constante en el juego soriano en lo que ha pasado de temporada. «¿Por qué?», se preguntaba el técnico a la conclusión del entrenamiento del pasado jueves. El interrogante del Río Duero se gesta en un buen día a día, en entrenamientos en los que el equipo «se deja los cuernos», y un partido a partido que sin embargo no termina de asentarse. «Te queda la duda de por qué y por qué no somos capaces de tener una personalidad como equipo que se mantenga».

El conjunto llega entero, sin bajas, pero tocado. Aunque ya es momento de poner océano de por medio. El Palma, invicto, llega a una pista complicada. Quiere sumar la victoria once de once y es que necesitan ganar para proclamarse campeones de invierno. El Teruel, a solo un punto, y el Almería, que está a dos, tampoco quieren celebrar las Navidades alejados del liderato.

El plantel de Marcos Dreyer, que pasó por encima del Mediterráneo Castellón en la última jornada (3-0), encontrará a un Río Duero combativo, que contará con el apoyo de su afición. Los Pajaritos debería convertirse hoy en un fortín que ayude a los locales a pelear la victoria.

Porque, eso sí, los sorianos todavía no han cosechado ninguna victoria ante el actual campeón de la Superliga y también de la Copa. Los tres partidos que han disputado (dos de liga y uno de Copa) han terminado con el mismo resultado de tres sets a cero para los jugadores baleares.

En el triangular de pretemporada que disputaron los sorianos en Teruel también con el actual rival, fueron los de Dreyer los que se llevaron la palma. Ganaron en sus dos encuentros, por 3-0 a Teruel y por 2-1 a Río Duero. Eso sí, los sorianos supieron plantar cara a los líderes, mientras que en el enfrentamiento entre los locales y el Río Duero, fue el Teruel el que venció por 3-0, pero con tanteos muy ajustados.

El de hoy será «un partido complicado», asegura Marcos Dreyer, técnico del Urbia Voley Palma. No esconde, es imposible, que los mallorquines llegan al pabellón de Los Pajaritos desde lo alto de la clasificación, son los vigentes campeones de la Liga y Copa. Llegan además invictos en estos primeros 10 encuentros de la Superliga. No es un conjunto para no tener en cuenta.

Con ello, Dreyer destaca que este año el Río_Duero «tiene un buen equipo, con bloqueo» y destaca una de las bazas que parece que emplearán los mallorquines en el tapiz soriano, que los de Sevillano «parten con la necesidad de ganar después de sumar algún resultado que no era el esperado». Se refiere con ello el técnico del Palma a la última derrota sufrida por los sorianos a domicilio frente al Vecindario, un resultado que escoció en el plantel celeste.

Sobre la plantilla mallorquina, Dreyer advierte de que llega en un buen momento, inmersa en «una dinámica de buenos encuentros». Reconoce que en un primer momento no estuvieron jugando bien, pero eso no quita que hasta la fecha no han registrado ni una sola derrota. Su objetivo, cómo no, es el de terminar la primera vuelta sin derrotas, aunque no esperaban «llegar hasta aquí» en el momento en el que se encuentra el equipo.

En cualquier caso, y a pesar de su posición de superioridad sobre el Río_Duero, los mallorquines no bajan la guardia: «Que seamos primeros no garantiza nada, hay buenos momentos y también los hay malos».

Del conjunto soriano no perderán de vista, destaca, «el nivel de jugadores como Sevillano y su recepción, la experiencia, el saber estar». Además de que «es el equipo que más variantes tiene en la liga, en el que mas jugadores juegan, con un banquillo en el que todos los jugadores pelean por un puesto».

Por el momento, el Palma cuenta con la baja por lesión del opuesto Nicolás Rochi, al que no descartan recuperar para este último partido de la primera vuelta.