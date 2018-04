El Río Duero, sin opciones

El Río Duero Soria sumó su segunda derrota en la serie ante el CV Teruel, en un choque correspondiente al playoff de semifinales que tuvo lugar, como el sábado, en el Pabellón de los Planos. El conjunto dirigido por Manuel Sevillano apenas tuvo opciones en un duelo en el que los turolenses fueron mejores de principio fin, dejando buenas sensaciones y dejando la eliminatoria encarrilada en poco más de una hora y cuarto. El 3-0 final constata la superioridad local.

No tuvo su mejor tarde el Río Duero Soria ante un adversario que en todo momento dio sensación de tener la contienda controlada, a diferencia del día anterior. Los celestes no pudieron arañar ni un solo set frente a un contrincante que alcanzó el 64% en porcentaje de ataque. Unas cifras que ponen de manifiesto el acierto de los de Miguel Rivera, que seguramente en el tercer partido no encuentren tantas facilidades como lo han hecho este fin de semana.

El primer set se decantó para el bando local con un claro 25-14. Parecía que las fuerzas, tras el choque del sábado, flaqueaban para los sorianos, a los que tampoco les salía nada y no parecía querer entrar ningún balón. El Teruel fue un conjunto solvente, sin fisuras tanto en el saque como en el bloqueo, impidiendo que los sorianos se acercaran en algún momento al tanteador, en el que siempre reinó por su gran eficacia atacante, a la que los visitantes apenas podían reaccionar.

El Río Duero Soria era cronista de sus buenas intenciones ante un Teruel enorme, poco dado a cometer errores y al que será difícil, con su juego, que alguien le retire la etiqueta de favorito. El segundo set (25-18) se resolvió de la misma manera que el primero, con una superioridad aplastante por parte local que hacían inútil el trabajo de los de Sevillano, incapaces de encontrarse con su mejor versión en el inexpugnable pabellón turolense.

Con 2-0, el cuadro visitante bajó definitivamente los brazos tras un fin de semana agotador en el que ha contado sus duelos por derrotas. Así las cosas, 12 minutos fueron suficientes para que el Teruel terminara llevándose por 25-17 el parcial definitivo. Sabedor de que es casi imposible darle la vuelta al 2-0 en el global de la eliminatoria, el Río Duero Soria deberá pasar página cuanto antes y tratar, al menos, de ofrecer una buena imagen el próximo fin de semana ante su afición.