El Río Duero sólo piensa en la salvación

El Río Duero encajaba el sábado en Melilla una nueva derrota y confirmaba su mala dinámica en una temporada en la que tanto directivos como cuerpo técnico y jugadores sólo piensan en conseguir la permanencia en la Superliga. Los objetivos de entran en la Copa del Rey y en los play off se han esfumado y ahora la única inquietud es no perder la categoría. «Sólo pensamos en el objetivo de no descender a la finalización de la temporada», comentaba el presidente de la entidad, Alfredo Cabrerizo, quien espera que la afición «nos apoye ahora más que nunca».

Mirando la clasificación y a tenor de los rivales directos de los sorianos, la salvación no se antojaría demasiado complicada para un Río Duero que tiene potencial para estar más arriba en la tabla. «No me fío de ningún rival. Lo que tenemos que hacer nosotros es ganar nuestros partidos y olvidarnos de los demás», indicaba el directivo.

Con respecto a los males de los celestes, Cabrerizo aseguraba que «está siendo una temporada peculiar» y añadía que «nos preocupa la fragilidad mental que está demostrando el equipo y su inconstancia. Nos preocupa el hecho de que nos puede ganar cualquiera». Y es que este Río Duero se está mostrando como un conjunto demasiado irregular, capaz de rendir a un buen nivel y acto seguido desplomarse sobre la cancha.

Cabrerizo no escondía que, además de preocupados, «estamos decepcionados. En verano la apuesta económica había sido importante y se había puesto toda la carne en el asador para hacer una buena campaña y seguir con el crecimiento experimentado el curso pasado».

Los sorianos cerrarán el año el próximo sábado ante Voley Palma en Los Pajaritos y el reto es volver a la senda de las victorias. «Palma tiene una plantilla similar a la nuestra y todo lo que no sea ganar en nuestra cancha sería un fracaso, como han sido otras derrotas este curso».

Amistoso el 4 de enero en Ribadesella

El Río Duero Soria jugará el sábado ante Palma Voley el último partido del año y afrontará un periodo de descanso que se prolongará hasta el próximo 2 de enero, fecha en la que retomará los entrenamientos tras la Navidad. Dos días más tarde, el 4 de enero, los celestes se desplazarán a la localidad asturiana de Ribadesella para jugar un encuentro amistoso ante la Textil Santanderina. Y es que el fin de semana del 5 y 6 de enero no hay competición de una Superliga que se reanudará el segundo fin de semana de enero. El sábado 12 de enero, el Río Duero recibirá a San Sadurniño para iniciará la segunda vuelta del campeonato. Ante los gallegos, un equipo recién ascendido a la máxima categoría, se perdía en la primera jornada de Liga de la presente temporada.