El Río Duero ya es cuarto. Su victoria en Castellón ante el L’Illa Grau y los resultados adversos del FCBarcelona y el Ibiza Voley durante el fin de semana frente al Textil Santanderina y Melilla, respectivamente, han catapultado al conjunto soriano a la cuarta plaza de la Superliga. A falta de dos jornadas para completarse la fase regular, el Río Duero depende de sí mismo para asegurarse la clasificación como cuarto y meterse en la lucha por el título liguero junto a los tres primeros, Teruel, Voley Palma y Unicaja Almería.

La última jornada se completó de manera favorable cuando restan dos partidos para finalizar la fase regular. El equipo soriano afronta dos partidos con signo bien diferente. Con horarios unificados para estas dos jornadas, recibe el sábado a partir de las 18.00 horas al Vecindario, un complicado conjunto inmerso en la lucha por evitar el descenso. Un choque de signo complicado por lo que ambos conjuntos ponen en juego, pero, quizás, no tanto como la última salida a Palma ante el segundo clasificado, que se juega la primera plaza con el CVTeruel. Esta pugna no es baladí porque la posición marca los cruces y el primer clasificado se mide al cuarto y el segundo al tercero.

El Ibiza tiene un camino más despejado en sus dos últimos compromisos. Este fin de semana recibe al L’Illa Grau, que no ha certificado todavía su permanencia y necesita puntuar para no verse superado por sus inmediatos perseguidores. El último encuentro de los ibicencos les mide con Vecindario, otro conjunto que todavía no ha certificado su permanencia en la categoría. Dos rivales de la zona baja, pero sin haber resuelto su participación en la competición. Si Ibiza tiene un camino más asequible, el Barcelona disputa el sábado uno de los encuentros más complicados del calendario ante el Unicaja Almería. El club blaugrana ha cedido muchos puntos en la segunda vuelta después de una primera en la que tomó ventaja respecto a sus dos rivales por la cuarta plaza. Parece desinflarse en el momento más determinante de la temporada. Cuando se definen las posiciones para las eliminatorias por el título liguero. Con tres puntos de desventaja sobre el conjunto soriano, puede decir adiós a sus aspiraciones antes de disputar la última cita del calendario que le medirá al Melilla. El Barça se presenta con el menor porcentaje de posibilidades para clasificarse cuarto, pero todo puede ocurrir con dos jornadas por disputarse. El Río Duero puede dar fe de ello.