Un rival a Ledes: «A los monos se les habla así»

Gus Ledes denunció en las redes sociales los insultos racistas de un jugador del Elche a lo largo del encuentro que el C.D. Numancia jugó el domingo en Los Pajaritos ante el conjunto ilicitano. El centrocampista numantino no quiso concretar el nombre del futbolista «porque no tengo pruebas», aunque sí que reprodujo la frase en la que el rival llamaba mono. «Durante la primera parte, en un momento del partido, me dijo ‘a los monos hay que hablarles así’». Un insulto que tenía continuidad en la segunda mitad cuando el adversario le espetó, justo antes de sacarse un córner: ‘Otra vez por aquí mono’.

El numantino comentaba que «es una lástima que un jugador de fútbol diga cosas así en un terreno de juego para sacar del partido al rival». Gus Ledes se mostraba profundamente dolido por un comentario que «no viene a cuento y que no debería volver a repetirse en un campo de fútbol ni en ningún sitio». El portugués continuaba refiriéndose al rival e indicaba que «seguramente él no sea racista, pero es muy triste que use esas artimañas para sacar beneficio y descentrar a su oponente. Es una pena que a estas alturas de la vida haya gente que trate así a las personas».

Gus Ledes reconocía que «es la primera vez que un rival me insulta así en un terreno de juego». Pero el numantino aseguraba que «desde la grada ya escuché, cuando era pequeño, comentarios de este tipo». El luso espera que estos insultos no se vuelvan a repetir en el futuro.

El numantino no quiso apuntar a ninguno de los efectivos del Elche ya que «no tengo ninguna prueba. Sería su palabra contra la mía». Gus Ledes le trasladó al árbitro Moreno Aragón los insultos que le estaban llegando desde un rival «pero el colegiado me dijo que él no había escuchado nada».

El centrocampista numantino dejó el siguiente mensaje en twitter en el que denunciaba racismo durante el compromiso entre el Numancia y el Elche disputado en Los Pajaritos. «Empate que sabe a poco, pero un punto importante. Una pena que aún haya gente que no sepa que a esto también jugamos negros, marrones, asiáticos... y no lo hacemos nada mal. No manchemos ese bonito deporte con actos desagradables como estos. Respetemos uno al otro y seamos felices independientemente de como seamos Seguimos!». El C.D. Numancia retuiteaba en su cuenta de twitter la denuncia de su jugador.

Estos insultos pusieron la nota amarga a un partido que se desarrolló sin más incidencias en el campo de Los Pajaritos. El Elche ponía fin a la racha de dos victorias del Numancia en el campo de Los Pajaritos tras haber sumado los tres puntos en las visitas del Mirandés y del Huesca.