Rossi suma su gran premio nº 29 sin ganar

El italiano Valentino Rossi (Yamaha), que sigue siendo el único piloto con garantías de inquietar a los dos grandes favoritos al título, el campeón Marc Márquez (Honda) y el subcampeón Andrea Dovizioso (Ducati), lleva 29 grandes premios sin ganar, pese a volver a subirse al podio en el reciente Gran Premio de Argentina, que se disputó en Termas de Río Hondo, ante 64.082 espectadores, que, por vez primera, aplaudieron tanto a Márquez como al 'Doctor', cosa que no ocurrió, el pasado año, cuando, tras una carrera en la que el piloto de Cervera (Lleida) arrasó con todo (también en la pista) y fue, finalmente, sancionado, tuvo que abandonar el trazado argentino semioculto en un coche.

Rossi, que, el pasado domingo, cumplía 23 años en el Mundial de velocidad, reconoció, al iniciar, como el resto de 'magníficos' su nuevo contrato de dos años (2019 y 2020), que sigue en el Mundial porque se divierte y porque se siente competitivo. "Podía haber escogido quedarme en casa y contemplar mis trofeos, pero quiero seguir divirtiéndome, sobre todo si logro, como acaba de ocurrir aquí, en Argentina, estar pegadito a los dos grandes candidatos al título".

Márquez, favorito en Texas

Ni que decir tiene que Rossi, que recordó haber visto la carrera de Malasia de su debut en 125cc hace ahora 23 años ("en una televisión en blanco y negro"), espera poder estar aún más cerca de Márquez en las próximas carreras "aunque me temo que, la próxima semana, en Austin (Texas, EEUU), será más difícil pues ahí Marc va velocísimo y parece que no va a poder ganarle nadie".

'Vale', pendiente ahora de todos sus pupilos de la VR46 Acamedia, recordó, antes de abandonar Argentina, que espera poder tener opciones este año de repetir su último triunfo, que data ya de Assen (Holanda), en el 2017. "Veo que nuestra moto tiene aún muchos puntos que mejorar, pero estamos en el buen camino. Los tiempos de Maverick (Viñales) en entrenamiento así lo demuestran".

Rossi felicitó a Márquez antes de subir al podio, demostrando que sus relaciones, pese a seguir siendo distantes y algo tensas, han mejorado muchísimo. Así lo reconoció ayer el propio heptacampeón catalán cuando, al llegar a Sau Paulo (Brasil) para un acto de Estrella Galicia, afirmó que "todo lo que pasa con Valentino tiene una gran resonancia en los medios porque es el piloto más mediático de la parrilla, explicó Marc en una entrevista con la Agencia EFE. "Lo que está haciendo y cómo lo está haciendo Valentino, con 40 años, es realmente increible, digno de admiración".

Respeto entre campeones

Ya dije el año pasado que no tenía problemas en admitir que, en Argentina, cometí un error, por eso fui a pedirle disculpas. Lo importante es saber que has cometido tú el error, pero este año la historia ha cambiado bastante. El tiempo lo pone todo en su sitio, lógicamente ser amigo con uno de tus rivales, sea Valentino u otro, es muy difícil, casi imposible, porque en la pista hay rivalidad. Pero fuera de ella debe haber respeto.

Preguntado por sus rivales más directos en la lucha por el título, ahora que ha vuelto a recuperar el liderato, Másquez dijo: No me gustaría poner un nombre por delante de otro, pero veo a Dovizioso un poco más peligroso, sobre todo a nivel de consistencia, por el nivel que tiene en todos los entrenamientos, es muy constante siempre. Dovizioso será, seguramente, el que me ponga las cosas más difíciles este año, pero Valentino sigue estando ahí. Lo curioso es que cada año saltan nombres nuevos, pero al final siempre somos los mismos. El año pasado acabamos el campeonato delante Valentino, 'Dovi' y yo, y este año seguimos igual.