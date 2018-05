Se lo propuso y lo ha conseguido. «Me dije que si volvía a competir era para hacerlo en élite y estar a un buen nivel», advierte Rubén Andrés. Tres años después de aquel octubre en el que se volvió a calzar las zapatillas, el deportista del Deporama Joven In Triatlón Soriano ha sido seleccionado por la FederaciónEspañola de Triatlón para participar en el Campeonato del Mundo de Duatlón. Una cita, en Zofingen (Suiza), con la que el deportista tiene un asunto pendiente.

«En el Nacional de Soria aproveché para hablar con la Federación, con el director técnico, Iñaki Arenal, y me dijo que no había problema». La confirmación se produjo hace pocos días, aunque todavía ha de trasladarse de forma oficial.

De esta forma, Andrés volverá en septiembre después de 13 años a una prueba insignia de la disciplina en la que ha participado dos veces y de la que se tuvo que retirar en 2005 por lesión yendo tercero y a falta de 18 kilómetros para llegar a meta.

Se muestra ilusionado. No es para menos. La posibilidad de que pudiera regresar a la máxima competición mundial en la categoría de élite, la absoluta, ya rondaba por su cabeza y por la de la entidad nacional. Un séptimo puesto conseguido en el Campeonato de España de media distancia de Orihuela en marzo y un tercer puesto final en la Copa de España de larga distancia élite del año pasado han marcado la diferencia para que el nombre de Rubén Andrés García saliese a relucir en la lista del equipo que pugnará por la victoria en Suiza.

En el Mundial, el soriano participará en la prueba de larga distancia. «La verdad es que es una apuesta difícil, pero creo que tengo cualidades para esa distancia».

Explica que va enfocada al segmento de bici y «sobre todo en el ultimo parcial corriendo». Son 10 kilómetros a pie, 150 en bicicleta sin poder ir a rueda y otros 30 kilómetros a pie. La de Zofingen, que cumple con este 30 años, es sin duda una de las pruebas más fuertes del mundo y un referente en la disciplina, que acoge año tras año y por petición de la federación internacional el Campeonato del Mundo.

«Hay mucho nivel, también porque los premios son bastante altos y la competitividad es grande», apunta. Andrés conoce bien la dificultad de esta prueba, ya que ha participado en la misma en dos ocasiones anteriores. En 2004 cruzó la meta en séptimo lugar. La cita de 2005 fue la de la lesión, una rotura de fibras.

Sin centrarse en ello, para el soriano será «todo un reto», una cita a la que no va a disfrutar, sino a competir. «Disfrutar no disfrutaré, porque es un sufrimiento, pero me gusta ir paso a paso». Un top 10 o 20 podría ser un buen resultado, pero lo cierto es que por el momento aspira a todo. «Soy consciente de que no tengo 20 años, y de que cada una de las semanas de entrenamiento que quedan tengo que hacerlas bien, cada día de entrenamiento, para que no llegue a lesionarme pero que llegue en las mejores condiciones al Mundial».

El currículum del soriano es excepcional. El mejor duatleta que ha dado hasta la fecha la provincia y el más destacado actualmente, a sus 39 años recién cumplidos y después de dejar y regresar a la competición fue campeón de España sub23 de duatlón, quedó en la posición número 13 en el Europeo de 2003, también ha sido campeón de España por equipos y clubes, tercero en un nacional absoluto... Se le resiste, dice, el oro nacional élite, aunque tiempo al tiempo o paso a paso.

Volvió al duatlón hace unos tres años, después de ocho dedicado profesionalmente a él. «Tuve que volver», decía hace unas semanas en este mismo medio. «El deporte al final te saca de todos los problemas de la vida, de una forma pausada, razonada, y necesitaba recuperar nuevas sensaciones».

Buenas sensaciones, por el momento, que le llevarán en septiembre al Campeonato del Mundo. Por el camino, eso sí, queda una dura preparación. Y una prueba a la que tiene especial cariño, el duatlón cross de Almazán, Campeonato de España de la modalidad y que servirá al soriano, además de para disfrutar corriendo en su tierra, para probarse de nuevo antes de poner la directa hacia la cuna mundial del duatlón. La cita es el 1 y 2 de septiembre.