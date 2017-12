El rugby quiere ser un deporte más en los colegios sorianos

«Yo no sabía nada del rugby, no es un deporte que se dé en el colegio o lo ofrezcan fácilmente. De hecho, es que he dado todos los deportes hasta el instituto y no tenía ni idea de las reglas ni de nada de este». Alba Monje, jugadora del Ingenieros de Soria Club de Rugby y una de las deportistas que militan en la selección aragonesa –región en la que compite el club–, ponía sobre la mesa en la previa del partido que se celebró el sábado 2 de diciembre entre los combinados de Aragón y Madrid B el difícil acceso de esta disciplina para los más pequeños.

«Que no se tenga ninguna referencia del rugby complica la tarea del desarrollo del deporte. Y es algo que nos ha pasado a todos, que prácticamente no hay ni una referencia visual de la televisión. Y si la hay, se ha podido ver algo, pero las normas tampoco no son sencillas, lo que lo hace también más complicado», advierte Ángel Alonso, presidente, jugador y entrenador del Ingenieros de Soria.

Pero algo está cambiando en Soria en este sentido y muestra de ello es la jornada de trabajo que se celebró en el pabellón de Las Pedrizas a comienzos de mes, en la que algunos miembros del Ingenieros de Soria impartieron una sesión de rugby tag –modalidad sin contacto que puede practicarse en superficies duras– a una docena de profesores de Educación Física de Soria y provincia. El objetivo: que esta disciplina pueda llegar por fin a los colegios.

«Nos contactaron desde el Centro Superior de Formación del Profesorado para intentar darles una pequeña sesión a los profesores», explica Alonso. Una toma de contacto «muy positiva» que sirvió al club soriano para promocionar la disciplina. «Fue una clase como la que haríamos para unos niños que quisieran empezar», relata.

De la cita, explica el presidente del Ingenieros, «salieron un par de buenas ideas». Por un lado, «la intención es compaginarlo con los profesores que quieran el poder ir a los colegios y impartirles una sesión muy similar en una clase con los alumnos». Por otro lado, una idea que llamó bastante las atención en el club, fue la de poder realizar entrenamientos en el propio anexo de Los Pajaritos en el que entrenan los equipos. «Uno de los profesores planteó la posibilidad de hacer una excursión y bajar un día y jugar un poco, para que también los niños experimentaran el poder tirarse al suelo, y nos pareció una idea muy buena», explica Alonso. En cualquier caso, advierte, «hay que plantearlo y ver cómo nos es más factible».

Por el momento, no hay fechas para poner en práctica estas iniciativa, aunque desde el Ingenieros Rugby valoran que podría hacerse alguna sesión en el corto plazo».

No sería la primera vez que el rugby se acerca a los colegios, ya que desde el club han estado trabajando en este sentido los últimos años y sí se ha ofertado como actividad extraescolar, aunque ha tenido más acogida la escuela del club, en la que aprenden este año unos 15 pequeños.

Juan Ramón Merino: «El rugby es un deporte educativo que aporta unos valores muy necesarios»

«Lo bueno del rugby es que es un deporte profesionalizado hace relativamente poco, en 1996, y ha mantenido unos valores amateur que lo caracterizan», explica Juan Ramón Merino, doctor en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, profesor de rugby en la Universidad Europea Miguel de Cervantes de Valladolid y ex entrenador del Vrac Valladolid, equipo en la liga nacional con el que consiguió ser campeones de España y jugar en la competición European Shield. Unos valores, dice, como el ‘fairplay’, el tercer tiempo, el respeto al arbitro y a los compañeros, que «en el entorno escolar hay una mayor facilidad de transmitirlos».

«El rugby es un deporte educativo que aporta unos valores muy necesarios para el trabajo con los niños», advierte Merino, que entre 1992 y 2002 se dedicó «a la promoción del rugby en todo los niveles», también con una campaña escolar con profesores de Primaria y Secundaria. Es el ejemplo de que la disciplina puede entrar en el abanico deportivo escolar. «El deporte por sí mismo puede ser muy beneficioso, pero todo depende de cómo se enfoque», explica. Por eso toma una relevancia especial el aprendizaje de los más pequeños en una disciplina como esta. «Te inculcan la filosofía del deporte y el respeto máximo al adversario, al árbitro, las normas... Si no, es que puede ser una batalla campal». Aunque añade que no solo ocurre con el rugby, sino que cualquier deporte debería entrar en la escuela. Con ello detalla que sí que es cierto que «el rugby tiene un carácter diferente. Es el deporte más colectivo que hay y aúna a mucha gente, son equipos muy amplios. Además hay mucho contacto, mucha lucha, y por eso también hay mucho respeto y los compañeros son como hermanos y los adversarios son locos como nosotros que están enamorado de un deporte raro».