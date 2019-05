Adrián Ripa es uno de los capitanes de este C.D. Numancia que en estas semanas se juega su continuidad en Segunda División. El defensa apuesta por la brega y la lucha para conseguir los puntos necesarios que dan la salvación y asegura que «en los dos partidos que nos quedan hay que sacar el ADN numantino». Ripa espera que la permanencia se alcance lo antes posible.

Una combinación de las derrotas de Lugo y Tenerife, unido al empate del Rayo Majadahonda daría ya este fin de semana la salvación matemática a los rojillos. Sin embargo, Ripa no confía en que se den estos resultados y ya mira al encuentro del próximo fin de semana en Zaragoza. «Tenemos que ir a ganar. La Romareda nos dejó un gran sabor de boca el año pasado y queremos que se repita». Es consciente de que su paisanos no regalarán nada, aunque entre risas indicaba que «habrá que hablar con Zapater y compañía que son amigos para que bajen el pistón. Ya en serio seguro que va a ser un partido complicado».

Cuando al aragonés se le comentaba la dosis de mala suerte que ha podido tener el Numancia en la actual campaña su contestación era contundente. «No podemos hablar de mala suerte porque la realidad es que esta temporada no hemos tenido oficio y no hemos competido bien. Creo que es importante hacer autocrítica para el futuro».

Y sobre su futuro Ripa señalaba que «no me preocupa. Sólo pienso en la salvación del equipo. Reconozco que mi temporada ha sido mala y que no he dado lo que se esperaba de mí».