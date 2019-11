Al Río Duero se le terminan las oportunidades para engancharse a la lucha por una plaza en la fase final de la Copa del Rey. Pero también para alejarse del peligro de una clasificación comprometida en la Superliga de voleibol. El conjunto soriano ocupa la décima posición en la tabla, en la frontera con los dos puestos de descenso, con un total de seis puntos. Una cifra un tanto alejada de los diez puntos con los que cuentan los equipos clasificados del quinto al octavo puesto, todos igualados. Como la competición. Con cuatro jornadas por delante, todo puede suceder cuando ninguno de los rivales ha demostrado una superioridad para despejar cualquier duda futura. A eso se agarra el Río Duero, que esta tarde juega en Palma y cierra un ciclo de partidos comprometidos frente a los equipos de la zona alta. Apartir de la visita a Mallorca, el grupo de Manuel Sevillano afrontará tres encuentros para definir su posición al final de la primera vuelta y sus posibilidades de participar en la próxima edición de la Copa del Rey. El primer paso será alejarse de la zona de peligro. Todo pasa por sumar puntos y ganar partidos.

La primera cita le lleva a jugar frente a Palma. El técnico celeste, Manuel Sevillano, cree que el choque con el equipo balear es de los complicados del calendario aunque asume que quizás no se encuentra a la altura del disputado una semana antes frente a Teruel. Contra el conjunto aragonés, el Río Duero no encontró ningún resquicio para desactivar el juego de su oponente. No ocurrió lo mismo que frente a Unicaja Almería. En esa cita, consiguieron minimizar el juego de los andaluces en dos parciales que se anotaron. Por ese lado, Sevillano aspira a ofrecer la versión más competitiva y menos errática de su equipo con la intención de competir con opciones claras en Mallorca. Depende del juego a partir de un buen saque y una mejora evidente a la hora de atacar. Esa faceta la deben explotar con mejores resultados, según reconoció el técnico, si desean ganar partidos, sumar puntos para alejarse de la zona de peligro y tener opciones para entrar en la Copa. «No la hemos tirado», recuerda el entrenador. Es la opción evidente para luchar antes de la definición de la primera vuelta de la fase regular. Esa clasificación que mete o deja fuera a los que optan al título copero. Sevillano insiste en la necesidad de ganar.

Para conseguirlo, el conjunto soriano deberá encontrar la vía de juego que mostró ante Ibiza. «Es el único partido redondo que hemos realizado esta temporada. En el resto no hemos jugado ninguno de manera desastrosa. Pero no ganamos», describe Sevillano. El Río Duero ha ganado dos partidos y ha perdido en cinco ocasiones. Un balance pobre para un equipo que se ha fijado como objetivo luchar por una plaza entre los clasificados para la Copa del Rey. Las oportunidades se reducen cada semana, pero en el seno del equipo creen en la remontada para alimentar esas posibilidades. Los resultados deben mejorar en el primer duelo ante Palma y en los posteriores ante L’Illa Grau, Emevé y Melilla.

Lo primero y principal es que el Río Duero saque adelante sus compromisos. A la vez, deberá observar la trayectoria y los resultados de sus rivales. En la octava jornada, los duelos programados miden las opciones de muchos de ellos. La Textil Santanderina (séptimo con diez puntos) recibe al Manacor (noveno, con siete). Teruel y Almería luchan por la zona alta. L’Illa Grau (sexto con diez puntos) se enfrenta a Almoradí (undécimo con seis puntos). Emevé (quinto con diez puntos) se la juega con Ibiza (cuarto con once puntos). YMelilla (último) compite con Vecindario (octavo con diez puntos).