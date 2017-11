Las salidas marcan la trayectoria

Finalizada la adversa racha de falta de victorias en la liga con la victoria en Lugo del pasado 12 de noviembre, el Numancia pone a prueba en la siguiente semana su recuperación en este apartado. El equipo rojillo afronta una semana con tres desplazamientos seguidos, dos en la Liga y uno definitivo en la Copa del Rey. El Oviedo y el Valladolid miden esa posible regeneración en el torneo regular y el Málaga marcará la ruta del club soriano en el campeonato copero. El partido en tierras malagueñas puede significar una estación más o la definitiva de un trayecto que hasta el momento no ha significado ninguna distracción en el equipo. Todo lo contrario. La participación en la Copa ha permitido dar carrete a varios efectivos con menos presencia en la Liga y su respuesta ha posibilitado la continuidad hasta superar dos eliminatorias previas ante rivales de Segunda (Oviedo y Sporting) y presentarse en los dieciseisavos con la ventaja de la victoria en Los Pajaritos en la ida ante un rival de Primera división. El resultado final se conocerá el martes, pero de superar esta ronda, el calendario volverá a estrecharse con un mes de enero repleto de enfrentamientos correspondientes a las siguientes rondas de octavos (la única que se garantizaría de seguir vivo en la Copa), cuartos y semifinales. Más carga de partidos para un equipo poco acostumbrado a duplicar esfuerzos en una misma semana. De apearse de la Copa en Málaga, el Numancia regresará a su natural cadencia de un enfrentamiento semanal para mirar con exclusividad al torneo regular.

Pero antes deberá dar respuesta a sus pretensiones ligueras en esta semana de salidas continuadas. En Lugo ya reconoció el camino para ganar lejos de Soria. Esta semana cuenta con dos oportunidades más de prorrogar esa nueva sensación. Oviedo y Valladolid, sábado 25 de noviembre y domingo 3 de diciembre, respectivamente, señalan la hoja de ruta del Numancia en la Liga. Dos salidas que marcarán las posibilidades del grupo de Arrasate de seguir entre los mejores del campeonato después de sufrir la segunda derrota en Los Pajaritos el pasado domingo. Ese revés con el Nástic debilita su trayectoria debido a que sus resultados más contundentes y la base de sus puntos se cimentaban en los enfrentamientos en casa. Las dudas de su respuesta a domicilio siguen abiertas por mucho que ganó en Lugo ya que es la única victoria en siete desplazamientos y por los precedentes anteriores en los que registra un partido ganado de seis salidas, según sus números de los cursos pretéritos.

Esta semana con la maleta a cuestas llega justo antes de enfilar la recta final previa al parón navideño, en los albores de la mitad del campeonato. Significativo para saber si el conjunto soriano mantiene el ritmo de puntuación alcanzado en lo que se ha jugado hasta la fecha. Un momento delicado para no perder cuerda y no ceder muchas opciones.

Las rotaciones

La oportunidad de superar la ronda de Copa y de seguir entre los mejores de la Liga abre un debate sobre la posibilidad de no cargar de minutos a los jugadores más habituales en el once de Jagoba Arrasate. Hasta el momento, el entrenador ha decidido repartir esfuerzos entre sus efectivos cuando se han dado las semanas de carga de partidos. No es que haya una segunda unidad como tal, pero sí es cierto que varios jugadores con menos presencia en la Liga han encontrado en la Copa una manera de reivindicarse ante su técnico. Los imponderables de la competición han obligado a los cambios en las alineaciones aunque exista una columna vertebral muy reconocible. Esta semana con tres partidos, uno de Copa, obligará, otra vez, a la combinación de buena parte de los efectivos para lograr los mejores resultados. Alcanzar los octavos de final de la Copa es de un gran atractivo para el conjunto soriano al que le podría tocar un premio de envergadura en esa eliminatoria. A la vez, mantener durante esta semana las buenas sensaciones en la Liga, situado en zona de promoción, con dos complicadas salidas probará el fondo de armario de la plantilla rojilla. Hasta el momento, no le ha perdido la cara a ninguna competición ni se ha resentido.