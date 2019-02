«Salir intensos desde el inicio del partido»

Aritz López Garai sabe de la importancia del partido de esta tarde ante el Lugo para que el C.D. Numancia continúe con su racha positiva de resultados y por ello quiere que su equipo sea intenso desde el primer minuto hasta el último. El míster, que reconocía que la derrota en la primera vuelta en el Antxo Carro fue dolorosa, se mostraba satisfecho por cómo había ‘pescado’ el club en el mercado invernal y aseguraba que si Ledes y David Rodríguez «tienen que jugar desde el inicio lo harán».

«Nos vamos a enfrentar dos equipos parejos en la tabla y va a ser complicado ganarle al Lugo. Pero nosotros queremos hacernos fuertes en casa y continuar con la dinámica positiva», indicaba el técnico rojillo en la sala de prensa de Los Pajaritos. López Garai no se mueve ni un ápice de su filosofía de juego y el balón seguirá siendo fundamental a la hora de dominar el partido. Además de tener la posesión del esférico, el preparador quiere un Numancia enchufado desde el pitido inicial. «Tenemos que salir intensos desde el principio y defender con la máxima exigencia porque de lo contrario te penaliza». A buen seguro que al vasco se le pasó por la cabeza el comienzo del choque en Elche cuando pronunciaba estas palabras. El partido de la primera vuelta en Lugo también fue recordado por Garai. «Aquella derrota nos hizo daño. Sé lo que hicimos mal en el Anxo Carro y sé lo que hice mal yo», indicaba. Acabó ganando el Lugo 3-2 cuando al descanso se llegó con un marcador de 0-2 para los sorianos.

Los fichajes de Gus Ledes y de David Rodríguez también fueron valorados por el preparador. «Podemos verlos en la convocatoria o en el once. Si tienen que participar de inicio lo harán», señalaba. Garai reconocía estar contento con los refuerzos y afirmó que el trabajo de la secretaría técnica «ha sido brillante». Respecto a la titularidad de estos últimos jugadores ante el Lugo, el míster no concretó aunque por sus palabras David Rodríguez sí que tendría posibilidades de formar parte del once rojillos desde el inicio.

Con los refuerzos de invierno y con la dinámica del equipo, Garai se atrevía a vaticinar que el Numancia realizará una buena segunda vuelta del campeonato. «No sé si estaremos peleando con los equipos de arriba, pero veremos a un equipo que va a rendir a un gran nivel». Eso sí, el técnico lo primero que quiere es poner tierra de por medio respecto a la zona de descenso y los tres puntos ante el Lugo son vitales para este objetivo.