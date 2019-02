El C.D. Numancia parece que se ha movido bien en el mercado de invierno y a tenor de los resultados los refuerzos están teniendo importancia en el rendimiento del equipo. Un salto de calidad, un valor añadido y un plus en el plantel de López Garai de cara a la segunda vuelta del campeonato liguero. Con Derik Osede, Ganea, Gus Ledes y David Rodríguez todas las líneas rojillas se han reforzado. Las cuatro caras nuevas incluso podrían ser titulares el próximo domingo en Almería.

Las dos áreas estaban siendo el talón de Aquiles del Numancia desde que arrancaba la temporada. Un equipo que jugaba bien al fútbol pero que estaba siendo muy penalizado por el trabajo en las dos porterías. Los sorianos han estado encajando muchos goles desde que en agosto comenzó a rodar el balón y en ataque a los delanteros se les nublaba la vista a la hora de anotar. La secretaría técnica dirigida por César Palacios sabía que tenía que potenciar tanto la defensa como el ataque y con la llegada de los cuatro fichajes el equipo entrenador por López Garai parece que está alcanzando más equilibrio.

Defensa

La tibieza defensiva estaba siendo uno de los males de los numantinos desde la primera jornada y para acabar con estos problemas han llegado Ganea y Derik para reforzar el lateral izquierdo como el puesto de central. Ganea ha aterrizado en Soria como cedido desde el Athletic de Bilbao y a las primeras de cambio el rendimiento está siendo satisfactorio. El Numancia no acababa de dar con la tecla ya que los laterales zurdos naturales como Ripa y Luis Valcarce no había tenido buenas actuaciones y por unas cosas o por otras no convencían a López Garai. La apuesta de Mateu tenía como resultado una de cal y otra de arena. En definitiva que había que acudir al mercado de enero.

En el centro de la línea defensiva también había carencias ya que sólo Atienza era de la máxima confianza del entrenador. Dani Calvo salía al Elche y Grego casi nunca entraba en los planes del cuerpo técnico. Con la llegada de Derik, el Numancia ha ganado en rapidez en su línea de cobertura y ha mejorado en la salida del balón. El madrileño tuvo problemas físicos que no le permitieron jugar desde que llegó a Soria, pero una vez solucionados se ha ganado un puesto en el once inicial de los sorianos. Derik ha mejorado las prestaciones de la zaga y ahora parece inamovible en los planes de López Garai.

Centro del campo y ataque

Gus Ledes y David Rodríguez fueron presentados el jueves como rojillos y el sábado ya jugaron ante el Lugo. El primero salió desde el banquillo para dar descanso al renqueante Diamanka y el segundo hizo lo que mejor sabe hacer: marcar goles. David Rodríguez va a colocar el listón muy alto para los otros delanteros de la plantilla, que si quieren tener minutos tendrá que mejorar su rendimiento.

Por su parte, Gus Ledes es un comodín para el centro del campo y este domingo en Almería podría tener opciones de jugar teniendo en cuenta que en Los Juegos del Mediterráneo no estará Escassi al ver ante el Lugo la tarjetas roja. Si juega Gus Ledes desde el inicio los cuatro refuerzos estarían en la alineación titular.

Refuerzos de las últimas temporadas

En enero de 2018 el Numancia se reforzaba con dos futbolistas como Saúl y Alí Al Nemer. El primero llegaba cedido del Deportivo y fue titular en el lateral izquierdo. El segundo no llegó a debutar con la camiseta rojilla.

En enero de 2017 llegaron cuatro caras nuevas como Mikel Saizar, Casado, Dani Nieto y Kike Sola. Sólo Nieto se ganó la continuidad en la plantilla ya que los otros tres pasaron de puntillas por Soria.

Los refuerzos de invierno en enero de 2016 tampoco es que sacaran las castañas del fuego para un Numancia que perdía a Óscar Díaz ante los cantos de sirena del Malllorca. Jorge Díaz, Antonio Martínez y Juan Pablo fueron los fichajes de los numantinos en el ecuador de aquella campaña.