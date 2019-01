Uno de los deseos del técnico del CDNumancia para el recién estrenado 2019 es que la salud acompañe al equipo. «Que no tengamos lesionados», comentó Aritz López Garai en la vuelta del equipo a los entrenamientos después del parón vacacional. Esa disposición a favor siempre supone una garantía para la competición. Durante buena parte de la primera fase de la liga, las lesiones han marcado y han condicionado las alineaciones del conjunto rojillo con lo que en poscas ocassiones el entrendaor ha dado continuidad a sus alineaciones en los 19 partidos disputados hasta la fecha. Uno de los propósitos para el recién estrenado 2019 es contar con la opción de utilizar a todos los jugadores en plenas facultades.

La inoportunidad de tener a los efectivos lesionados, obligó a tirar de jugadores con los que apenas ha contado o no cuenta para afrontar la segunda parte de la temporada. Por este motivo, el técnico numantino aspira a aligerar su plantilla con dos o tres salidas más. Esto no significa que exista una lista de posibles refuerzos, pueden llegar, pero en el ánimo del cuerpo técnico se encuentra la posibilidad de mirar hacia el segundo equipo, como ya hizo en el último partido del pasado año cuando completó la lista de convocados con dos canteranos. «Si llegan refuerzos bien, no tenemos ninguno en cartera, y si no se concretara nignún fichaje, miraremos a la cantera», destacó López Garai. El buen papel del filial rojillo y del juvenil de división de honor en el primer tramo de la competición, al menos, permite mirar a esos jugadores como una posible alternativa.

Apartir de la buena salud de los jugadores y de la actual plantilla, llega el reto de competir en óptimas condiciones, otro propósito para el año. El Numancia se encuentra en puestos de la zona media de la clasificación, decimotercero con 22 puntos, e intentará alejarse cuanto antes de la zona roja de peligro. Con toda la segunda vuelta por delante más dos partidos de la primera por disputarse, queda tiempo para cualquier cosa aunque las diferencias comienzan a parecer abultadas hacia la parte alta. El descenso se ubica a cinco puntos de distancia, mientras que la primera plaza de la promoción de ascenso se aleja hasta el doble de puntos, diez. Un desafío enorme para el equipo soriano en el recién estrenado 2019. Repetir el salto de calidad del año pasado parece ahora complicado.

Agentes libres

Hasta siete jugadores de la primera plantilla del CDNumancia pueden negociar desde ya su futuro al margen del club soriano. Se han convertido en agentes libres y cuentan con la posibilidad de comprometerse con otro club para próximas campañas. Diamanka, Nacho, Unai Medina, Luis Valcarce, Markel, Ripa y Grego finalizan su vinculación con el club soriano el próximo 30 de junio. Apartir de este momento, iniciado el 2019, pueden contactar y negociar con otros clubes para comprometerse de cara a las siguientes campañas.



La prioridad del club soriano pasa por prolongar el contrato de algunos de estos jugadores, caso de Pape Diamanka, Unai Medina o Nacho. Oficialmente, ninguno de ellos ha estampado su firma en una renovación y parece complicado en el caso del jugador senegalés, que ha recibido alguna oferta por parte de la dirección deportiva sin que haya fructificado el acuerdo.



Con la apertura del mercado de invierno y los posibles movimientos de las plantillas, el Numancia busca desprenderse de algún jugador más, ya ha aligerado la caseta con las cesiones de Alberto Noguera y Dani Calvo, y se verá si el club tiene intención de renovar a los otros cinco jugadores que finalizan contrato. Alguno de ellos está señalado para que abandone el equipo en invierno. Su marcha se puede adelantar al verano y producirse este enero.