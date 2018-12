El Santo Domingo vuelve a la Copa de España con energías renovadas

Van «con toda la ilusión del mundo». Las chicas del equipo juvenil del Santo Domingo comienzan hoy su participación en la Copa de España que se celebra en Valladolid durante cuatro días. Muchas de ellas lo hacen con el bagaje del oro conseguido el año pasado en la categoría cadete, en la que fue la primera experiencia del club en esta competición. El grupo dirigido por Juan Ignacio Osuna mezcla por ello veteranía y juventud, ya que aunque es un equipo que cuenta con experiencia de años entrenando y compitiendo, son en su mayoría juveniles de primer año y se enfrentarán a jugadoras dos y tres años mayores.

«El año pasado era la primera experiencia que teníamos en la Copa de España, que es una cosa bonita porque hay un montón de equipos y un ambiente fenomenal», explica Osuna. Y es toda una oportunidad para ganar experiencia y cambiar de aires. «Tenemos ganas lo primero de enfrentarnos a equipos contra los que no nos enfrentamos en todo el año, que eso es importante tanto para ver nuestro nivel como para que las chicas sepan lo que hay fuera de Castilla y León, que este es un nivel siempre más bajo. Y también para poder competir en una competición que es mañana y tarde, lo que les da mucha continuidad en el juego y mucha agresividad en el tema de competición que nos puede venir bien cuando nos tengamos que jugar el Campeonato de Castilla y León», explica el técnico.

El año pasado la experiencia fue «muy positiva». Fueron con un grupo cadete en su mayoría de segundo año y comenzaron ganando, lo que fue clave para poder mantener una trayectoria ascendente hasta plantarse en la final. De ahí la repetición este curso. «La decisión de ir otra vez este año con las juveniles es mantener un poco esa inercia de las cadetes que el año pasado quedaron campeonas, porque este año hay unas siete u ocho jugadoras que estaban ahí, más cuatro o cinco juveniles de segundo año y cuatro cadetes de refuerzo», explica Osuna. Ese es el plantel, con 13 jugadoras que permite al técnico poder jugar con dos líberas.

El objetivo en este primer partido es comenzar con buen pie la competición para no ir a remolque. La Copa de España se juega por grupos, en los que los diferentes equipos quedan encuadrados en función de su nivel. Las chicas del Santo Domingo compiten en el grupo G y se enfrentan a Las Suertes de Madrid, Voleibol Sant Just A y Universitario Guadalajara. A Juan Ignacio Osuna le acompañan en el cuerpo técnico Juan Francisco Pérez, segundo entrenador, y Silvia García, delegada. Es Pérez quien aporta más luz sobre el nivel de los rivales del Santo Domingo en esta Copa. «Es un grupo complicado», avanza. «Sant Just es un equipo fuerte que ha crecido mucho. El año pasado ya competimos en el Campeonato de España y nos ganaron con solvencia y hace dos años esa generación quedó en el top 10. Es una generación muy buena, con una colocadora y dos centrales que son muy potentes y nos van a hacer sufrir bastante si no conseguimos pararlas». El de Guadalajara es quizá el más parecido a las sorianas. «Es un equipo bastante rocoso, muy bien formado y muy bien trabajado tácticamente, que no tiene nada que destaque demasiado, pero es un equipo que lleva con esa generación muchísimo tiempo», detalla el segundo técnico, que es el entrenador del conjunto infantil. Por último, las madrileñas son las grandes desconocidas, pero advierte Pérez que aunque en la competición local no están teniendo grandes resultados, «el nivel de Madrid sigue siendo muy superior al de Castilla y León». Contando con ello que «todos los equipos en la Copa de España van a más».

Será ante este último conjunto ante el que se estrenarán hoy las sorianas en la Copa. Las jugadoras, que aceptaron el compromiso de sacar en estos días de Navidad tiempo para entrenar, saldrán de viaje hoy a las 14.00 horas y jugarán su primer partido a las 20.30 horas.

La cita es este año en Valladolid, provincia que acoge por segundo año una Copa de España, el año pasado alevín e infantil y este año juvenil y cadete. Está previsto que desde hoy y hasta el domingo pasen por la ciudad 231 equipos, cerca de 4.000 jugadores y 150 árbitros y 50 voluntarios en un evento que tendrá lugar en 17 instalaciones de la ciudad castellana, que durante cuatro días se convertirá en la capital del voleibol nacional, al albergar también durante esas fechas el All Star Iberdrola, un partido que reúne a las estrellas de la máxima categoría del voleibol español femenino.

VERA ARLEGUI: «Más que nervios, lo que tenemos es ilusión»

«Llevamos trabajando para esto durante casi todo el año y más que nervios, lo que tenemos es ilusión», asegura Vera Arlegui, juvenil de segundo año y capitana del equipo. Asegura que son «un buen grupo» y valora la unión de todas las jugadoras. Son trece: Ángela Sancho, María Blanco, Vera Arlegui, Alba Tierno, Andrea Gallardo, Adriana Izquierdo, Paula Labrado, Natalia Munilla, Carla Romero, Beatriz Jiménez, Laura Valero, Elena Osuna y Laura Izquierdo.