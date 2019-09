El Sardinero se resiste

El Sardinero se le resiste al C.D. Numancia en la Liga ya que es uno de los escenarios en el que no ha ganado ni en Primera ni en Segunda División. Siete desplazamientos a Santander y lo máximo que ha sacado son tres empates. Los rojillos tendrán el sábado la oportunidad de conquistar un campo que ya fue suyo en 1995, aunque fue en la histórica Copa del Rey cuando los sorianos apearon al Racing. La última visita numantina a tierras cántabras fue hace cuatro campañas y el marcador final fue de empate a un gol.

Aquella temporada 2014-2015 el Racing bajaba a Segunda B, pozo en el que ha estado hasta el pasado mes de junio cuando lograba regresar a la categoría de plata. El Numancia empataba en la jornada 19 en El Sardinero en un encuentro en el que se adelantaba con un tanto de Sergi Enrich pasada la media. Ya en la segunda parte Miguélez conseguía la definitiva igualada. Aquel curso, el Numancia fue incapaz de superar a los santanderinos ya que en Los Pajaritos vencía el cuadro montañés con dos goles de Quique González.

Varias de esas visitas tuvieron lugar en la máxima categoría y precisamente en Primera División, en la temporada 99-00, tuvo lugar ese primer enfrentamiento. El resultado de aquel encuentro fue de empate a un gol en un partido en el que Salva Ballesta adelantó a los locales y Rubén Navarro empató para los rojillos. A la temporada siguiente el Numancia llegó a ponerse con claridad por delante en el marcador pero acababa cediendo por 4-2 ante el empuje racinguista. Perico Ojeda adelantó a los sorianos y Preciado empataba para los locales. José Manuel volvía a desnivelar la balanza para los rojillos pero de nuevo Preciado ponía las tablas en el marcador antes del descanso. Ya en la segunda parte, José Emilio Amavisca sentenciaba el choque para el Racing con dos nuevos tantos. Ese resultado no sirvió para que ninguno de los dos mantuviera la categoría por lo ambos equipos volvían a verse las caras en la 01-02 en Segunda División. En esta ocasión, el Racing no daba opciones a los rojillos y con goles de Sierra, Bodipo, Mateo e Israel se imponían por un contundente 4-0.

El siguiente compromiso entre ambos contendientes volvió a tener lugar en la máxima categoría del fútbol español en la campaña 2004-2005, un curso en el que el Numancia volvía a ceder en su visita al Sardinero con los goles de Fernando Morán y Javier Guerrero. La mayor goleada recibida por los rojillos en territorio cántabro tuvo lugar durante su último paso por Primera División cuando cedía por 5-0 en un choque clave por la permanencia que el Racing solventó en 45 minutos con goles de Óscar Serrano (2), Peter Luccin y Nikola Zigic (2).

La siguiente ocasión en la que ambos equipos se vieron las caras iba a ser en Segunda División, en la temporada 2012-2013. El Numancia entrenado por Pablo Machín sí consiguió puntuar en su visita a la cancha del equipo cántabro. Igualada a uno gracias a un tanto de Nagore.

El Numancia volverá a pisar el sábado el césped de El Sardinero con el objetivo de acabar con el muro cántabro y así volver a ganar un partido a domicilio después de siete meses de sequía. Los de Carrión quieren repetir el marcador de hace 24 años en la Copa.

En Copa del Rey sí hay victoria en Santander

El C.D. Numancia no ha ganado en El Sardinero como equipo de la LFP aunque ello no implica que en otras competiciones sí sepa lo que es vencer en el estadio cántabro. Lo hizo una noche de invierno de hace ya 24 años, un tanto que sirvió para que el equipo dirigido entonces por Miguel Ángel Lotina agrandara su leyenda en Copa del Rey. El Numancia, en Segunda B, venía de eliminar a la Real Sociedad y le tocaba en suerte otro histórico de la máxima categoría como el Racing de Santander. El partido de Los Pajaritos finalizaba en empate por lo que la empresa en Santander para pasar ronda era compleja. El partido finalizaba 0-1 y el Numancia pasaba ronda. Barbarin era el autor del tanto en el minuto 8 al volear a la escuadra en el segundo palo a centro de Serrano por banda ante el que poco o nada pudo hacer Ochotorena. Echevarría, Alfonso, Guembe, Murillo, Kike Alonso, Serrano, Raúl, Artigas, Barbarin, Mújica y Octavio fue el once numantino de aquel encuentro teniendo también sus minutos sobre el terreno de juego Movilla y Gómez Cos. «Ha merecido la pena toda la temporada» reconocía Lotina al final de la eliminatoria. Los rojillos aún no sabían que en esa Copa iban a plantar cara a un rival todavía más importante como fue el Barcelona de Johan Cruyff .