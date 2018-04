«Seguimos soñando con darle el susto a Teruel»

Los jugadores del Club Voleibol Rio Duero siguen soñando con darle el susto a Teruel. Así lo dijo ayer Manolo Sevillano en rueda de prensa y esa es la actitud con la que saldrán a la pista de Los Pajaritos este sábado (20.00 horas) en el tercer partido de la eliminatoria del play off de la Superliga. «Teruel ahora está muy por encima de todos, no solo de nosotros, pero habrá que verlo con la final, si entran y no le damos el susto, que es a lo que seguimos soñando», advirtió el técnico.

El varapalo de los dos primeros partidos en los Planos no ha sido tal. «Con Teruel como está es difícil plantearte objetivos (...). La intención es conseguir mínimo ganar el sábado para tener otro partido más aquí». No se anda por las ramas el técnico de los celestes, que tiene clara la potencia de un rival que espera hacerse este año con todos los entorchados.

«En el partido del domingo, coges la estadística de Teruel y es de un equipo que está jugando la liga mundial o de los mejores del Mundo, un porcentaje de ataque bestial, inalcanzable para muchos, 10 puntos de saque, 13 puntos de bloqueo...». Las cifras casi asustan, aunque bien es cierto que el Río Duero mantuvo el nivel y en la estadística del ataque ambos contendientes estuvieron mucho mejor que los otros dos equipos en liza.

«A cualquiera de los otros dos rivales les podíamos haber apretado las tuercas, pero Teruel no nos han dado ni un margen de opción». Sevillano solo cuenta lo que se vio en la pista, que el nivel al que jugaron los turolenses el fin de semana pasado «es prácticamente inalcanzable para nosotros». Con ello, los sorianos no bajan los brazos. «Intentaremos hacer algunas cosas mejor, molestarles más con el saque, apretarles más con el bloqueo, intentar mejorar algo para rebajar esos números que están teniendo, y a partir de ahí que ellos estén un poco más incómodos aquí en nuestra casa de lo que estuvieron en la suya».

Por lo demás, el trabajo que ya viene realizando la plantilla es la única clave, junto al factor cancha ya en el partido y mantener una intensidad alta en el final de cada set. «Vamos a jugar lo mismo, la única posibilidad que tenemos es arriesgar muchísimo, que nos funcione y que nos vaya bien, porque si arriesgas y no te entran los balones, al final es una losa para ti que te liquida». Sevillano apuesta por «ser muy, muy agresivos». Aunque «siendo muy agresivos y arriesgando mucho estamos a su nivel, ni siquiera por encima». Habla del riesgo no solo en el saque, si no «en todas las facetas del juego, ir un paso más allá». «Si tienes la mínima opción de hacer daño y puntuar, hay que tirar», asegura.

El equipo se encuentra bien, dentro de las posibilidades. «Hay alguno que anda medio tocado, pero a estas alturas tenemos mucho tiempo para recuperar, no hay momento de tener dudas». Donde hay menos dudas es en la cabeza de los jugadores. «De cabeza estamos bien, porque antes de esta jornada sabíamos de la superioridad de Teruel. Ahora mismo, si tuviésemos esta eliminatoria con Palma o Almería, la cabeza de todos sería deferente».

Este año el Río Duero cuenta con una plantilla muy completa que, ha conseguido a fuerza de trabajo, ha conseguido volver al play off. «Estos jugadores creo que se merecen, si no podemos ganar, un homenaje, porque lo de este año, de verdad, es para enmarcarlo», confesó Sevillano, orgullo de la proyección de su equipo, que ha sabido ir de menos a más en la competición hasta cerrar una segunda vuelta a la altura de los tres grandes.

Vuelven además a Los Pajaritos, donde los jugadores esperan ver las gradas llenas: «Aquí en Soria tenemos una de las mejores aficiones de la liga en cuanto a numero y por lo que animan». Manu Salvador no quiso pasar de largo por el importante apoyo de la grada. «Este es un partido para el que estamos todo el año luchando y espero que la gente premie el esfuerzo del equipo y vengan a ver el partido. Eso nos va a ayudar muchísimo a plantarle cara a un equipo como Teruel».