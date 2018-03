El selecto club de los 2.000

La gran mayoría de los integrantes de la plantilla del C.D. Numancia están teniendo oportunidades de jugar en las 31 jornadas que se han disputado hasta la fecha. Sin embargo, hay un club selecto de futbolistas que forman la columna vertebral del equipo de Jagoba Arrasate para ser los más utilizados y los que más minutos llevan en sus botas. Aitor Fernández, Dani Calvo, Íñigo Pérez, Mateu y Pere Milla son los jugadores que superan los 2.000 minutos de juego cuando la temporada encara su recta final.

Un jugador por línea para ser los hombres de confianza de Arrasate. De los cinco, cuatro jugarán de titulares en Los Cármenes ante el Granada. El único que no estará en el once será un Dani Calvo que fue uno de los que pagó los platos rotos de la derrota ante el Zaragoza. Pero no deja de ser una situación puntual ya que al oscense se le puede considerar como uno de los líderes de la defensa.

Aitor Fernández es el que tiene más minutos a sus espaldas este curso con un total de 2.700. Sólo se ha perdido un partido, concretamente ante el Zaragoza por enfermedad, y su exhibición del pasado domingo reafirma que es intocable para el míster. Aitor lo está parando casi todo y a lo largo de la campaña sus intervenciones han dado muchos puntos a los rojillos.

En una situación muy parecida a la del portero se encuentra Íñigo Pérez. El cerebro numantino únicamente se ha perdido tres partidos y la sala de máquinas del Numancia no se entiende sin él. El navarro ha tenido diferentes ‘parejas de baile’ en las figuras de Diamanka, Escassi, Larrea o Grego pero él siempre ha llevado el ritmo.

En la banda izquierda, el dueño es Marc Mateu y de hecho ha participado en las 31 jornadas que se han celebrado hasta la fecha. El valenciano ha sido titular en 29 encuentros y ha marcado dos goles. Mateu es el segundo jugador más utilizado por Arrasate con 2.623 minutos y es el único integrante de la plantilla que ha jugador en los 31 choques ligueros. Dejó de ser titular en la primera vuelta en Tenerife y recientemente ante el Barcelona B.

Pere Milla es otro que supera la barrera de los 2.000 minutos y eso que el ilerdense estuvo varias semanas en el dique seco a consecuencia de la lesión que se produjo en la cara ante el Nástic de Tarragona. Pere Milla aporta mucha calidad en la mediapunta o en la banda. Suma seis goles.

Continuidad en el once

Después de la brillante victoria ante el Tenerife y de que la semana está transcurriendo con normalidad, el once inicial por el que apueste Jagoba Arrasate ante el Granada este domingo tendrá continuidad. Todo apunta a que no habrá variaciones en la alineación que salte al terreno de juego de Los Cármenes. En la portería no hay dudas y Aitor ocupará los tres palos después de su sobresaliente actuación de la pasada jornada. La línea defensiva también será la misma con Markel, Escassi, Carlos Gutiérrez y Ripa. El doble pivote será para Íñigo Pérez y Diamanka, mientras que en las bandas estarán Nacho por la derecha y Mateu por la izquierda. Pere Milla actuará como enganche en la mediapunta y como hombre más adelantado estará Guillermo.

Con respecto al último desplazamiento al campo del Barcelona B sí que habrá variaciones ya que en el Mini Estadi actuaron como titulares jugadores como Elgezabalñ, Pablo Valcarce y Dani Nieto que en principio estarán en el banquillo de Los Carmenes. Ante el Barcelona B Escassi jugó en el centro del campo pero en Granada estará en el centro de la zaga. En esta demarcación el malagueño cuajó una gran actuación ante el Tenerife y el domingo no cambiará de puesto.

En la citación que dé mañana Arrasate sí que habrá novedades ya que Munir y Manu del Moral no estarán en la lista de 18 efectivos. El meta del filial Gaizka Campos será una de las novedades en la convocatoria de los numantinos.