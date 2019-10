«Sensaciones buenas, pero el nivel se verá en Vecindario»

El Río Duero Soria ya está en capilla para el arranque de su temporada oficial con la disputa este sábado de la primera jornada de la Superliga. El presidente de los celestes, Alfredo Cabrerizo, reconoce que está «ilusionado» con el nuevo proyecto. Reconoce que las sensaciones del equipo en pretemporada han sido «buenas», aunque tiene claro que el verdadero nivel de los suyos se comenzará a ver este sábado en Vecindario a partir de las 19.00 horas.

Cabrerizo sabe que comenzar el curso con una victoria es un plus para cualquier equipo y también para el Río Duero. «La pretemporada ha sido exigente pensando en este primer partido con la idea de ganar», comentaba. Y es que la experiencia de la campaña pasada no fue buena cuando se cayó en la cancha del recién ascendido Sansadurniño. «Fue una derrota que, aunque parezca mentira, marcó mucho toda la temporada», añadía el dirigente.

El objetivo es ganar en la localidad canaria, aunque la empresa no será fácil, tal y como avisa el presidente celeste. «Vecindario tiene un buen equipo y tendremos que hacerlo muy bien para ganar», indicaba. Cabrerizo destacaba la dirección de los insulares desde el banquillo con un «’perro viejo’ como es Sánchez Jover». Respecto a la plantilla del rival recordaba que cuenta con dos jugadores conocidos para la afición soriana como el central Moisés César y el opuesto Marcelo Hister. La dificultad de sumar los puntos en Vecindario también tiene que ver con el presupuesto de uno y otro club. Según Cabrerizo, Vecindario cuenta con más de 100.000 euros más que los sorianos.

De cara a esta primera jornada liguera, Manuel Sevillano cuenta con todos sus efectivos a excepción de Óscar Prades, que se incorporará a las filas del Río Duero la próxima semana. «Los jugadores están a tope tanto física como moralmente. Tienen muchas ganas de que empiece lo bueno», apuntaba el directivo de los sorianos. Cabrerizo miraba la nómina de equipos que integran la Superliga y reconocía que Unicaja, Teruel e Ibiza volverá a ser «el trío de grandes favoritos».

Copa y play off

Los retos del Río Duero a medio y largo plazo son conseguir el pasaporte para la próxima edición de la Copa del Rey y entrar en el play off de la lucha por el título de la Superliga. Respecto a estos dos objetivos primordiales, el presidente del Río Duero, Alfredo Cabrerizo, se pronunciaba y reconocía que «no clasificarnos para la Copa del Rey sería una decepción y no estar en la lucha de los play off sería un fracaso». El dirigente era contundente al respecto. El torneo copero todavía no tiene sede concretada y serán cinco equipos más el conjunto organizador los que luchen por la misma. El play off cambia de formato este curso y serán los ocho primeros los que logren el billete. «Si no estamos en los play off estaremos luchando por no bajar y está claro que sería un fracaso», comentaba Cabrerizo.