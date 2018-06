Sepe se pone las pilas

Va para los cuatro años y es el momento de dar un paso más. José Pedro Carabantes ‘Sepe’ conoce, porque el mundillo del radiocontrol así se lo ha manifestado, que el circuito de El Torreón que construyó en 2015 en Villanueva de Zamajón es una buena baza en la disciplina. Por eso ha tomado las riendas para postular al trazado soriano como un referente a nivel nacional, incluso con vocación internacional. Aunque para esto último tendrán que ser algunos más quienes tiren del carro.

«La federación este año quiere relanzar este circuito, aumentar los inscritos y hacer alguna cosa más importante», explicó ayer el soriano en un rueda de prensa en la que presentó el Campeonato de España que se disputará este fin de semana y que sirvió también como punto de inicio de esta iniciativa que comienza, como siempre, desde abajo y en la que no se pone techo.

Para Asociación Española de Coches a Radiocontrol, el circuito de El Torreón ya es un mítico del calendario nacional. Desde que Sepe pusiera en marcha estas instalaciones con ayuda de su familia allá por el año 2015, ya ha organizado varias pruebas nacionales, por las grandes características que tiene el trazado. Eso sí, hay un paso más. «Sí que hay un siguiente paso, que es el campeonato de Europa», avanza. Aunque este reto es a día de hoy todavía un sueño. Más próximo parece que pudiera organizarse en El Torreón un Campeonato de España de resistencia, «cuatro horas non stop con mecánicos que hagan el repostaje, cambios de alguna rueda...». Aunque, claro, «depende un poco también de las ayudas que tengamos».

El presupuesto del circuito corre a cargo de Sepe, que cuenta ahora con algunos buenos apoyos de empresas que apuestan por la disciplina. Sin embargo, no es difícil imaginar que «si no tenemos sponsors que tiren del carro –nunca mejor dicho–, costearlo todo personalmente…». Muy difícil.

En cualquier caso, sería una bonita aventura para los amantes de un deporte que ha ido ganando adeptos. Eso sí, todavía no se terminan de animar los sorianos. «Sí que hay algunos coches, pero no se animan a competir», lamenta Sepe, que no descarta incluso poder acercar esta disciplina a los más pequeños con algún tipo de curso o experiencia.

En cuanto al Nacional, que se corre con coches a escala 1/6, hasta la fecha hay unos 30 equipos inscritos. Cuenta Sepe que el fuerte de este deporte está en Cataluña y habrá varios pilotos venidos de esta región, pero la lista es larga. De Castilla y León, de Aragón, La Rioja, País Vasco, Asturias, Navarra, también algún piloto malagueño. Incluso es posible que llegue algún participante de las islas canarias, aunque está por confirmar.

Dependen del tiempo, pero en total, teniendo en cuenta que viajan dos o tres personas con cada equipo, ya podrían alcanzar las 100 personas en total, otros tantos sumando los aficionados, curiosos y vecinos de las zonas próximas que puedan acercarse este fin de semana hasta Villanueva de Zamajón.

El sábado por la mañana el circuito está abierto para entrenamientos libres sin cronos y por la tarde, a partir de las 15.30 horas se harán los primeros entrenamientos oficiales. Como hay dos modalidades por primera vez en un Campeonato de España al alcanzar un buen volumen de participantes, 4x4 y 4x2, compiten por separado y se realizarán tres mangas clasificatorias para cada categoría, de las que contará la mejor. Además se han fechado dos de ellas el sábado y una el domingo, para quien solo pueda acudir el día de la carrera. La prueba como tal comenzará el domingo, después de las últimas clasificatorias y las semifinales, comenzarán las finales, en torno a las 12.30 horas.

Avisa Sepe de que esta es una disciplina que «tiene que gustar», pero que «engancha». Muchas de las personas que la practican están relacionadas con el mundo del motor o simplemente son grandes aficionados. Como él mismo, que comenzó de pequeño con el aeromodelismo e incluso consiguió triunfos en rallies de carretera, cuando dio el salto a conducir su propio coche.

Ya pilotando fuera del habitáculo, advierte que la emoción sigue ahí y en Villanueva estará asegurada. Los pilotos corren con coches realizados a escala. En el caso del Nacional de este fin de semana son bólidos a escala 1/6 o 1/5, lo que quiere decir que miden más o menos un metro. Pesan de diez a doce kilos y tienen entre 6 y 7 CV de potencia, lo que hace que cuenten con «unas prestaciones relación peso-potencia, como un fórmula uno».