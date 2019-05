Conociendo la dificultad por el rival a batir, el Celta de Vigo, Pablo Ayuso, entrenador del Numancia juvenil, espera regresar después del partido de ida del domingo en los octavos de final de la Copa del Rey con la eliminatoria abierta para cerrarla en Soria una semana después. «Será una eliminatoria muy igualada después de ver la Copa de Campeones en la que perdimos con el Villarreal, finalista de la competición», apuntó ayer el técnico rojillo, que prepara a su equipo antes del desplazamiento el sábado por la mañana a tierras gallegas. «El Celta me gustó mucho en la competición de la Copa de Campeones. Es un rival que juega bien y practica un fútbol combinativo. Tendremos nuestras opciones y sería bueno marcar un gol para dejar la eliminatoria abierta para la vuelta en casa. Si realizamos nuestro juego, podremos tener esas opciones, sabiendo de la dificultad que entraña», apuntó el responsable del banquillo numantino.



Ayuso reconoce que su equipo llega en buen momento, con una baja segura, la de su delantero centro, Juanlu, y con la duda de David González, al que se le realizará una prueba durante estos días previos para ver si puede participar en esta eliminatoria de octavos de final. «De nuestra derrota frente al Villarreal salimos reforzados porque la experiencia nos servirá para afrontar esta competición tan exigente frente a un rival de mucha entidad, que hace las cosas muy bien y con jugadores de categoría», reconoció el entrenador, conocedor del valor de los jugadores ya que uno de los más señalados, Iker Losada, no estará el domingo sobre el césped debido a que tiene un compromiso con la Selección española sub-18 en la Slovaquia Cup 2019. «No sabemos si tendrán alguna baja más porque su filial también se juega no disputar el partido de play-off por la permanencia en Segunda B. Sin embargo, eso nosotros no lo manejamos con lo que debemos centrarnos en nuestras fuerzas en una eliminatoria de 180 minutos frente a un equipo que ha sumado 80 puntos en su grupo lo que demuestra lo bueno que es», expuso.



La eliminatoria se trasladará el siguiente fin de semana a Soria. De la posibilidad de jugar en el campo de Los Pajaritos, Ayuso no sabe nada. «Podría ser un premio para el jugador», reconoció, pero quiso valorar el papel de la ciudad deportiva en la trayectoria de los equipos de cantera. «La cercanía de los aficionados con el equipo no se daría como en la ciudad deportiva, como se demostró en el partido con el Eibar. Además, se nota mucho más el número de espectadores que podrían animar al equipo. Estamos contentos con jugar en la ciudad deportiva y es bueno que se conozca el trabajo que allí se realiza. Nosotros lo que intentaremos es sacar adelante la eliminatoria para tener más oportunidades de seguir jugando», aseguró. En ese sentido, la temporada ya pesa desde mediados de julio cuando el equipo comenzó la preparación. «Ha sido una temporada exigente y se nota el cansancio por el esfuerzo y el compromiso alto de los partidos, pero este tipo de competición nos da la fuerza suficiente para seguir. Ojalá podamos alargar la campaña varias semanas más hasta finales de junio», indicó Ayuso. Eso significaría que siguen vivos en la Copa del Rey, cuyo primer paso se dará el domingo en Vigo y tendrá su continuidad una semana después en Soria.