La etapa de Luis Carrión al frente del C.D. Numancia comenzó ayer con su presentación en la sala de prensa de Los Pajaritos y en la misma el entrenador transmitió ilusión y ganas de trabajar. El míster barcelonés no se quiso encasillar en un sistema u otro de juego, aunque sí que fue claro a la hora de referirse al equipo que quiere para la próxima campaña. «Será un Numancia alegre, atrevido y dinámico», afirmaba. Sin embargo en sus primeras declaraciones como numantino no se olvidaba de la importancia de la defensa en una categoría como es la Segunda División.

Carrión, cuyo representante es el ex jugador numantino Gustavo de la Parra, comparecía ante los medios de comunicación con el director gerente de la entidad, Eduardo Rubio, y con el director deportivo, César Palacios. El técnico reconocía que las conversaciones con el Numancia comenzaban justo al día siguiente de que el Melilla quedase eliminado del play off a manos del Atlético Baleares. «Fue un club señor y para nada se puso en contacto cuando el Melilla se estaba jugando el ascenso», comentaba.

El catalán afincado en Córdoba se refería a las cuáles han sido las inquietudes que le han hecho fichar por los sorianos e indicaba que «vengo con ilusión y muchas ganas a un equipo con solera, hambre y ganas de crecer; lo que soy yo también». Carrión también fue cuestionado sobre los objetivos que se marca en esta nueva aventura en tierras sorianas y aseguraba que «queremos mejorar y crecer. Sin techo y sin suelo». Añadía que «es el club perfecto para poder crecer y con unas ambiciones muy parecidas a las que tengo yo».

Respecto al sistema de juego que quiere impregnar en el Numancia, el nuevo responsable del banquillo de Los Pajaritos restaba importancia al dibujo al reconocer que sus equipos han tenido diferentes sistemas. Eso sí, Carrión fue muy contundente al afirmar que «quiero un juego dinámico, alegre y atrevido».

Una declaración de intenciones de la apuesta numantina para el próximo curso, aunque esta alegría y este atrevimiento, según expresaba Carrión, irán de la mano de una solidez defensiva. «Tenemos que ser fuertes en defensa porque en esta categoría de la Segunda División es muy importante mantener la portería a cero». Es este sentido, el Numancia de Carrión seguirá manteniendo la apuesta ofensiva de López Garai.

Carrión expresaba su satisfacción por poder contar a su lado con un técnico como José Alejandro Huerta que conoce a la perfección la cantera numantina. Cuando se le preguntó sobre si va a pedir muchas cosas a Palacios para formar la plantilla, el míster barcelonés, en tono de humor, comentaba que «hoy le pediré que me invite a comer».

Al nuevo inquilino del banquillo rojillo también se le cuestionó sobre la exigencia de la grada de Los Pajaritos. «Es normal que exija porque quiere ver lo que le gusta y quiere ver ganar a su equipo. Intentaremos que la gente se divierta y entre todos tenemos que aunar esfuerzos».

Fueron la primeras palabras de Carrión al frente del Numancia y en la sala de prensa de Los Pajaritos estuvieron presentes los ayudantes, todos sorianos, que integran el cuerpo técnico.

Protagonismo de la cantera

Luis Carrión dio las claves sobre los refuerzos que perseguirá el Numancia este verano y la apuesta será «un perfil de jugador con hambre», afirmaba el nuevo entrenador rojillo, quien señalaba que «la plantilla tiene una buena base. El preparador no concretaba una cifra de futbolistas con los que comentará la pretemporada el próximo 12 de julio, aunque sí que aseguró que «los jugadores de la cantera tendrá un peso importante». En este sentido añadía que los canteranos siempre son importantes para que haya una mejor comunión con la grada. Carrión tampoco quiso profundizar demasiado en cuáles serán las necesidades de los sorianos a lo largo del periodo estival, aunque hay posiciones muy claras como la de los laterales derecho e izquierdo que demandan movimientos claros en el mecado. Y es que en estos momentos el conjunto soriano no cuenta con efectivos en estas dos demarcaciones. Cuando la semana pasada se confirmó la llegada de Luis Carrión al Numancia la prensa de Melilla ya informaba que varios jugadores del club melillense recelarían en Soria. Al respecto, Carrión no se ‘mojaba’ y su respuesta poco se pudo sacar en limpio más allá de que la temporada pasada contó con futbolistas interesantes.