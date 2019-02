Sevilla se rinde, otra vez, a Abel Antón

Dicen quienes lo vieron entonces que es difícil olvidarse de aquel momento en el que Abel Antón se adelantó para beber agua en un avituallamiento de la maratón de Sevilla de 1999 y, justo cuando su inmediato perseguidor, el italiano Vincenzo Modica, hacía lo propio, cambió de ritmo como si no llevase ya 37 kilómetros en sus piernas. Para entonces, el Estadio Olímpico de La Cartuja ya estaba lleno y los espectadores no podían sino mirar girados hacia las pantallas que retransmitían cómo un exultante corredor español daba caza poco después al japonés Sato, entonces primero y a la postre tercero, y avanzaba sin dudar hacia la meta en una tarde de agosto abrasadora en la que la táctica, en este caso soriana, fue la gran vencedora. «Fue justo en la Torre del Oro, que me acuerdo perfectamente», apunta el atleta soriano, que se retiró a los 38 años y cumplió el pasado octubre 56. La causalidad, en este caso, fue la que hizo que bajo la inmensa figura de este destacado edificio con nombre de metal precioso el soriano forjase una presea de la misma calidad. Una medalla que supuso su consagración en el atletismo como el primer atleta en conseguir dos oros en Campeonatos del Mundo de maratón. Una hazaña inédita entonces y de la que celebra su 20 aniversario este fin de semana en el XXXV Zurich Maratón de Sevilla, cita que reúne a 12.500 corredores, un centenar sorianos, y que está dedicada a la figura de Antón. Incluso repartirán una medalla con su relieve y retirarán el dorsal 354.

«Sí que es verdad que cuando uno ve una maratón parece que los atletas solo están corriendo, pero tú tienes que utilizar tus tácticas en todo momento de la carrera». Y asegura Antón que, entonces, la «táctica del agua» fue la que «marcó el oro». «Ahí ya se decidió casi todo. En un kilómetro cogí al japonés, que estaba a unos cien metros, y faltando tres kilómetros me fui solo hacia la meta». Para ello, advierte, había que llegar a ese punto «habiendo cumplido muchos requisitos», como estudiar a los rivales e hidratarse bien. «Luego, en ese momento, estudiar bien la situación y saber que con ese tirón o ese esfuerzo puedes ir a ganar la carrera». La teoría podría parecer fácil, pero en la práctica el soriano ejecutó mejor. Dice que ese era su «fuerte» y, después de aguantar imperturbable algunos ataques fallidos, le salió bien. «Porque ganar dos Mundiales no es fácil», pero él supo cómo hacerlo. Con un cambio de ritmo certero que aun no siendo desconocido para sus rivales no perdió su efectividad.

Entrenado por Enrique Pascual Oliva, Antón corría el Mundial en 1999 en España. En una ciudad, Sevilla, que, no lo sabía entonces, se iba a convertir en su segunda casa. Con el oro de Atenas’97 al cuello, con aquella entrada por delante de Fiz que tanto dio que hablar y que se ha quedado en anécdota, el soriano apuntaba al podio en su séptima reunión con los 42,195 kilómetros, su segundo Mundial. Ello a pesar de las altas temperaturas. «Recuerdo que este Mundial lo preparé fundamentalmente en Soria, porque siempre he pensado que como en casa, en pocos sitios se puede preparar mejor», apunta. Las similitudes entre la capital de Duero y la del Guadalquivir en cuanto a la temperatura estival no estaban a años luz (aunque lo pareciera), pero sí a unos seis grados de diferencia. Y aunque Antón salía a entrenar a mediodía en pleno agosto, nada más podía hacer para aclimatarse a los 36 grados que alcanzó el termómetro aquella tarde del 28 de agosto, con un 50% de humedad. No quedaba otra que «hidratarse mucho, beber mucha agua y mentalizarse de que había que correr con calor».

La marca en esas condiciones casi fue lo de menos. Un 2h13:36 que no hacía justicia a la realidad maratoniana de fin de siglo, en un momento en el que el récord lo poseía el brasileño Ronaldo da Costa, con un 2h06:05 que hizo en la maratón de Berlín de 1998 y que estuvo vigente hasta que Khalid Khannouchi, marroquí nacionalizado estadounidense, paró el crono en 2h05:42 en los 42,195 kilómetros de Chicago del 24 de octubre de 1999.

Fue la de Antón, no obstante, una época en la que los atletas africanos no habían terminado de copar la modalidad, aunque su reinado ya se intuía. El maratoniano soriano lo explica: «Realmente a la cabeza estaban antes también. Lo que pasa es que entonces el récord del mundo estaba en 2h05 y ahora en 2h01:39 (Eliud Kipchoge, 2018). Son cuatro minutos y es mucha diferencia, pero antes ellos corrían en 2h05 y en mi caso y en el caso de los atletas europeos o blancos corríamos en 2h07. Es decir, que la diferencia no era muy grande y cuando vas a correr un campeonato de 40 grados con esa diferencia de dos minutos, el favorito se puede quedar primero o se puede quedar el 20». Un caso que puede extrapolarse al del favorito en Sevilla, el sudafricano Gert Thys, que partía con una marca de 2:06:33 (Tokio, 1999) y terminó como el gran derrotado, entrando con muchos problemas en la posición 15 y a once minutos del soriano. «A lo mejor como no bebas agua en el kilómetro cinco de una maratón en la que estás corriendo a 40 grados, luego te pasa factura. Y eso es lo que les pasaba a ellos, que se pensaban que iban a ganar como en una maratón europea con cinco grados de temperatura, que se corre muy bien, pero con 40 grados hay que tener la cabeza de otra manera, los entrenamientos de otra manera y hacer las tácticas de otra manera». Cabe recordar que los ocho primeros que entraron fueron atletas blancos: dos españoles, Abel Antón y Martín Fiz, que esprintó al final para ganarse la condición de finalista, tres japoneses, dos italianos y un portugués.

Oro europeo en el 10.000 (Helsinki, 1994), bronce en 5.000 (Helsinki, 1994) y plata en el 3.000 en pista cubierta (La Haya, 1989), Antón hizo su mejor marca en maratón en 1998 en Londres. Un 2h07:57 que se quedó a solo dos segundos del récord entonces de la prueba. Un registro que quizá aupado por el imperio africano actual podría haber sido menor. «Yo creo que no he tenido mucha opción de correr muchas maratones, porque no estuve muchos años en la maratón y entonces las que hice, las hice para ganar, no para hacer marca. Lo único es que para ganar una gran maratón como es Londres, Berlín o como son estas grandes maratones donde van los mejores y se baten todos los récords del mundo, tienes que hacer una buena marca», apunta el de Ojuel. Nada más lejos de la realidad, añade que sí que cree que «podía haber hecho menos», pero se queda «con los títulos» y «alguna anécdota». Como ser el último atleta blanco que ganó en Berlín en el 96 (2h09:15), en su debut en la modalidad, o en Sevilla, donde no solo se proclamó entonces como el primer atleta en revalidar un Campeonato del Mundo de maratón, sino que fue también el último blanco en conseguir el oro. Lo que da fe, dice, de «lo difícil que es ahora ganar ese tipo de maratones».

En cualquier caso, Antón vivió una época dorada del atletismo español. Solo basta mentar al también soriano Fermín Cacho, oro olímpico, uno de los atletas españoles más laureados, actual récordman español de la distancia y quien correrá su primer maratón este domingo entrenado por el propio Abel. «En los años 90, principios del 2000, el maratón tuvo unos méritos deportivos muy importantes con atletas como Fabián Roncero, Martín Fiz, Alberto Jurado… También era un momento en el que coincidió en el 1.500 con figuras como Fermín, Reyes Estévez, que conseguían medallas también y que estaban en lo más alto del podio. Yo creo que eso ha sido una coincidencia de cinco o seis deportistas que siempre estábamos arriba y eso es lo que realzó el atletismo. Tenía interés, estaba todos los días en los medios de comunicación y yo creo que eso fue la importancia de ese deporte en ese momento. En el maratón español durante ocho años prácticamente ganábamos todos los campeonatos». Entonces eran ‘la armada invencible’, pero ahora es otra época del atletismo, con menos apoyo económico, pero en la que augura próximos éxitos.

«Yo siempre digo que en atletismo, como en todos los deportes, hay subidas y bajadas», apunta. También dice que «si tienes una cabeza 100% centrada en lo que quieres hacer y lo que quieres conseguir, al final lo consigues». Es una frase que se puede aplicar «a cualquier aspecto de la vida, pero también al deporte». Una frase que puede llevar a ganar una maratón o simplemente cruzar la meta.

Este domingo, 12.500 deportistas pisarán las calles de Sevilla. Entre ellos una delegación de más de cien sorianos que acompañará a Abel Antón en una edición de la maratón andaluza que está dedicada a su figura y en la que debutará en la distancia, en su regreso al atletismo, el también soriano Fermín Cacho, quien cumple 50 años el día antes, el sábado, y lo celebrarán con una comida en la Casa de Soria en Sevilla con otros 140 sorianos.