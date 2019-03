Sevillano, activo celeste

El Río Duero Soria necesita ganar el sábado a Melilla para certificar su permanencia matemática en la Superliga y así comenzar a preparar a fondo la próxima temporada, un proyecto en el que Manuel Sevillano seguirá siendo la cabeza visible al frente del banquillo, según aseguraba el presidente Alfredo Cabrerizo. Los celestes ya piensan en los cambios que debe afrontar la plantilla de cara al futuro.

«Sí o sí Sevillano seguirá siendo nuestro entrenador», afirmaba Cabrerizo. El dirigente del Río Duero reconocía que el de Rioseco tendrá todos los poderes de cara a la confección de la plantilla 2019-2020. Aunque en la mente de la directiva está en dejar zanjada la salvación, también se está pensando en el siguiente proyecto. De cara a la próxima campaña únicamente Víctor Méndez tiene contrato en vigor. «Nos tendremos que replantear muchas cosas estos meses de cara al siguiente curso», señalaba el presidente.

Cabrerizo no tenía problemas en reconocer que esta temporada no estaba saliendo como se había previsto en un principio, aunque también recordaba las posibilidades de la entidad en lo que a materia económica se refiere. Y es que este Río Duero es el décimo presupuesto de la Superliga con unos 160.000 euros, por debajo sólo están L’Illa Grau y San Sadurniño. Desde la directiva celeste se volvía a pedir un mayor apoyo de las empresas privadas sorianas y de la administración para que los agobios de este año no se repitan.

En lo que se refiere al partido del próximo sábado ante CV Melilla, jornada penúltima de la fase regular con horario unificado a las 18.00 horas, el Río Duero quiere sumar los tres puntos para afrontar la última jornada sin nada en juego. «Pedimos a nuestros aficionados que nos respalden como en el encuentro ante Vecindario», comentaba Cabrerizo.

Será el último partido de los sorianos en Los Pajaritos este curso, por lo que desde el club se realizará la foto de familia de la entidad con todas las categorías inferiores arropando a la primera plantilla. Una instantánea con más de 200 jugadores y entrenadores.

El compromiso ante los melillenses también se aprovechará para realizar un acto a favor de la Asociación Autismo Soria. Así, la recaudación de la rifa organizada por el Río Duero se destinará íntegramente a esta organización.