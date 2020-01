Sevillano espera alargar la racha

Superado el primer momento complicado de la temporada al salir de la zona de descenso, el Río Duero Soria viaja mañana a Mallorca para dar continuidad al buen resultado del domingo ante Almoradí. Con ocho jornadas por delante para finalizar la fase regular de la Superliga de voleibol, el técnico del equipo celeste, Manuel Sevillano, reconoce el momento difícil de su equipo, pero también mira con optimismo el futuro de mantener el nivel de juego exhibido en el partido precedente. «Tenemos varios partidos clave por delante. Hasta cuatro enfrentamientos con los rivales que se encuentran en la zona baja. No podemos pensar que el partido con Almoradí era una final y de no ganar nos íbamos a Segunda», explicó el técnico en su habitual repaso semanal de la actualidad de su equipo. «Si ganamos en Manacor podemos pensar en otra cosa, pero no podemos ir con euforia, sí con menos presión», adelantó, aunque reconoció que no será fácil. «Es un rival complicado. Es un equipo parecido al nuestro. Ambas plantillas, en verano, se veían con posibilidades de estar arriba y no hemos cumplido con las expectativas. Se encuentran en una dinámica parecida a la nuestra, nos está costando jugar», analizó. Sevillano insiste en que estos partidos con los implicados en la zona baja son decisivos para ver las posibilidades de alejarse del descenso y tomar aire para mirar hacia la octava plaza de la clasificación. «Estamos cuatro equipos casi en una diferencia de un punto. Cada jornada nos medimos alguno de los cuatro por lo que uno sacará la cabeza y el otro se verá en problemas. Debemos aprovechar las oportunidades y frente al Manacor se nos presenta una. Será complicado, pero vamos con la idea de ganar para poner tierra de por medio ya que Almoradí y Textil Santanderina tienen duelos muy complicados», asumió Sevillano, consciente de que deben estar al nivel del domingo para ganar.